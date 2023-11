Смешни и тревожни: Най-често срещаните пароли през 2023 г.

Е ксперти по киберсигурност споделиха, кои са най-често използваните пароли през 2023 г.

На първо място хората използват думата "парола", следвана от комбинацията "123456", на трето място се нарежда кодът "123456789". Тези комбинации от цифри са най-използвани от хората, за да защитят профилите си в онлайн среда, съобщава IFL Science.

Google се сбогува с традиционните пароли

Според новия анализ първите 20 най-често използвани пароли в света са следните:

Много от тези обичайни заподозрени бяха включени и в списъците през 2022 г. и 2021 г.

Алтернативата на паролите идва при браузъра Chrome

Този анализ е бил извършен наскоро от NordPass - услуга за управление на пароли, създадена от NordVPN, популярния доставчик на VPN услуги, който изглежда е спонсорирал всеки един подкаст в интернет пространството. За да достигнат до тези резултати, техните експерти по киберсигурност са проучили списък с пароли, съставен в база данни от 4,3 терабайта, извлечена от различни публично достъпни източници, включително такива от тъмната мрежа.

Сред многото интересни пароли, които са открили, анализът е показал, че акаунтите на стрийминг услугите обикновено имат най-слабите пароли в сравнение, да речем, с имейл акаунтите или акаунтите в социалните мрежи. Налице при избора на парола са и много отчетливи регионални различия, посочват експертите. В Европа паролите, обвързани с футболна тематика преобладават, смятат те.

Пароли като "Ливърпул", "Арсенал", "Челси" и "Рейнджърс" бяха разпространени в Обединеното кралство, докато такива като "Бенфика" оглавиха списъка в Португалия. В Италия очевидно в топ 10 попадат пароли като " Ювентус" и " Наполи".

63-тата най-популярна парола в САЩ е "сирене". В Индия 4-тата най-популярна парола е “bigbasket” ("голяма кошница" - буквален превод от англ. ез. - бел.ред.), което вероятно има нещо общо с огромния онлайн супермаркет в страната. 20-ата най-популярна парола в Южна Африка е "Секси1234".

The Most Common Passwords Of 2023 Are Ridiculous, Hilarious, And Worryinghttps://t.co/U68l38RfM2