12 юли: Принцът плейбой става княз

А лбер II (Албер Александър Луи Пиер Грималди) е принц на Монако, управляващ от 2005 г. Роден в двореца на принца на Монако, Албер е второто дете и единствен син на принц Рение III и принцеса Грейс. Той е посещавал Lycée Albert Premier, преди да учи политически науки в колежа Amherst. В младостта си се е състезавал по бобслей по време на финалите на Зимните олимпийски игри, преди да се пенсионира през 2002 г.

Албер е назначен за регент през март 2005 г., след като баща му се разболява, и става суверенен принц след смъртта на Рение седмица по-късно. След възкачването си на трона той е откровен застъпник екологията и е защитник на опазването на океаните и приемането на възобновяеми енергийни източници за справяне с глобалното изменение на климата, и основава фондация „Принц Албер II на Монако“ през 2006 г., за да набира директно средства и да инициира действия за подобни каузи и по-голямо опазване на околната среда.

Първата част от интронизацията на принц Албер II като владетел на Княжеството е на 12 юли 2005 г.,

след края на тримесечния траур за баща му. Сутрешна литургия в катедралата „Свети Никола“, председателствана от архиепископа на Монако, Негово Преосвещенство Бернар Барси, официално отбелязва началото на неговото царуване. След това Албер се завръща в двореца, за да бъде домакин на градинско парти за 7000 монегаски, родени в Княжеството. В двора на принца са връчени два ключа на града като символ на неговото встъпване в длъжност и впоследствие произнася реч. Втората част от неговото встъпване в длъжност се състоя на 19 ноември 2005 г. Алберт беше интрониран в катедралата „Свети Никола“.

През юли 2011 г. принц Албер се жени за южноафриканската олимпийска плувкиня Шарлийн Уитсток. Той има четири деца, две от които незаконни: Жасмин и Александър Грималди-Кост, а другите две законни: близнаците Габриела и Жак.

Prince Albert II, Princess Charlene, Hereditary Prince Jacques and Princess Gabriella of Monaco. Family photo is taken on a bench placed near the tree at foot of which Princess Charlotte, the Sovereign’s grandmother, was photographed during an excursion in 1912. ©Albert Nieboer pic.twitter.com/XOkb0DmhPJ