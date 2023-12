1000 птици загинаха, блъскайки се в ярко осветена сграда в Чикаго

Я рки изкуствени светлини причиниха смъртта на близо 1000 птици, след като се блъснаха в ярко осветена сграда в Чикаго. Този тип инциденти стават все по-често срещани и карат учените да се чудят дали не нужно сериозно да се замислим върху употребата ни на изкуствено осветление.

Около 960 мигриращи птици бяха събрани от земята около McCormick Place Lakeside Center, голям конгресен център, направен от стъклени панели в Чикаго. Засегнати са десетки видове, но по-голямата част от тях изглежда са палмови и жълтокръсти коприварчета.

Повечето птици мигрират през нощта и изкуственото осветление може да ги заслепи и да наруши ориентацията им, което води до подобни сблъсъци с отразяващи светлината повърхности или стъклени сгради.

И това не е първият път, когато светлините от остъклената сграда на McCormick Place са обвинявани за масово измиране на мигриращи птици.

„Всеки ден по време на пролетния и есенния миграционен сезон нашите учени и доброволци при изгрев слънце отиваха да търсят птици, които са се блъснали в прозорците на центъра“, публикува Field Museum в X (бивш Twitter).

„Данните от събраните птици доказват, че много от тях намаляват поради изменението на климата. Те също така помогнаха на учените да отправят аргумента си за нуждата от изключване на градските светлини, за да се помогне на мигриращите птици. Осветените прозорци могат да дезориентират птиците, което води до сблъсъците“, добавиха те.

McCormick Place признаха за съществуването на проблема, публикувайки в Instagram, че в момента се „консултират с експерти, за да открият най-добрите варианти както за незабавни, така и за дългосрочни решения“.

Наскоро беше публикувано ново проучване, което разглежда как светлинното замърсяване представлява нарастваща заплаха за мигриращите птици.

Използвайки данни от метеорологични радари, учените установиха, че изкуствената светлина е основен индикатор за това къде ще кацнат птиците по време на дългите си пътувания. С градските светлини, действащи като светещи маяци, мигриращите птици биват примамвани към тези райони, които често са рискови места, изпълнени с всякакви заплахи като хора, котки, по-оскъдна храна и много лъскави сгради, в които да се блъснат.

