1 юли: Започва най-зловещата месомелачка в човешката история

З а милиони семейства в Европа и по света, първият ден на юли 1916 година дата, която разсича времето на „преди“ и „след“. Тогава, в ранното и наглед спокойно утро край френската река Сома, започва едно от най-мащабните и зловещи сражения в историята на човечеството.

Това не беше просто военна операция, а истинска месомелачка, която промени завинаги представата за модерна война и погреба илюзиите на едно цяло поколение.

Преди бурята: Седем дни огнен ад

Планът на съюзническите сили – британци и французи – изглежда на хартия перфектен и съкрушителен. Целта е ясна: да се пробие германската отбранителна линия в Северна Франция и по този начин да се облекчи френската армия, която по същото време води друга епична и изтощителна битка при Вердън. Командването вярва, че ключът към успеха се крие в абсолютната, смазваща огнева мощ.

В продължение на седем дни преди решителната атака, британската артилерия подлага германските позиции на невиждан дотогава обстрел. Изстреляни са над милион и половина снаряда. Земята трепери, хоризонтът е обвит в непрестанен дим, а тътенът се чува чак от другата страна на Ламанша, в Южна Англия.

Генералите са сигурни, че след тази огнена буря германските окопи са превърнати в прах, бодливата тел е разкъсана, а моралът на врага е напълно пречупен. Войниците, предимно млади доброволци, които никога преди не са усещали мириса на барута, чакат в окопите с пушки в ръка, вярвайки, че настъплението им ще бъде просто една триумфална разходка през ничията земя.

Утрото на 1 юли: Илюзията, разкъсана от картечен огън

В 07:30 ч. сутринта на 1 юли мъглата над долината на Сома бавно започва да се вдига. Свирят офицерски свирки. Хиляди британски войници излизат от окопите, натоварени с тежко снаряжение, и тръгват в равен строй напред. И точно тогава се случва неочакваното.

Германската отбрана не е унищожена. Тя е оцеляла, благодарение на дълбоките си, вкопани в кредата бункери, които артилерията почти не е засегнала. Щом канонадата спира, германските войници излизат на повърхността, заемайки своите позиции зад тежките картечници „Максим“. Когато британските редици приближават, ничията земя се превръща в адски капан.

Бодливата тел е непокътната, а вълните от настъпващи момчета стават лесна мишена. Минута след минута, картечният огън коси младия елит на Великобритания. За броени часове цели батальони, съставени от приятели, съученици и съседи от едни и същи английски градчета, престават да съществуват.

Най-черният ден в историята на една империя

Когато слънцето залязва над бойното поле на 1 юли, равносметката е неописуемо ужасяваща. Само в рамките на този първи ден, Британската империя дава близо 60 000 жертви, от които близо 20 000 са загинали. Това остава най-кървавият единичен ден в цялата военна история на Обединеното кралство. Статистиката обаче не може да измери мащаба на личната трагедия – стотици хиляди майки, съпруги и деца никога повече няма да видят своите близки.

Въпреки катастрофалното начало, битката не спира. Тя се превръща в изтощителна позиционна война, която продължава четири дълги месеца и половина – чак до ноември, когато калта и зимният студ най-накрая принуждават оръдията да замлъкнат.

На Сома дебютира и едно ново, страшно оръжие – британските танкове, но дори и те не успяват да донесат бърз пробив. Когато операцията приключва, съюзниците са напреднали едва с десетина километра в дълбочина. Цената за тези десет километра френска земя? Повече от един милион убити, ранени и изчезнали войници от двете страни на фронта.

Горчивото наследство на Сома

Битката при Сома остава в историята като вечен символ на военното безхаберие и на тактиките от миналото, сблъскали се челно с хладната, индустриална технология на XX в.

Тя променя изцяло характера на Първата световна война, превръщайки я в конфликт на изтощение, където човешкият живот се измерва единствено в капацитета на заводите да произвеждат нови снаряди и способността на държавите да мобилизират нови войници.

Как един непознат чиновник взриви основите на Вселената

В историята на науката има моменти на тихо величие, които не се случват на бойното поле под гръм на оръдия, а в тишината на една скромна стая, пред бял лист хартия. Точно такъв е случаят с лятото на 1905 г. Докато светът живее в уюта на своите класически представи за физиката, на 30 юни едно научно списание в Германия получава ръкопис, който завинаги ще промени начина, по който човечеството гледа на космоса, времето и реалността.

На следващия ден – 1 юли, светът за първи път научава за идеите, които днес познаваме като Специалната теория на относителността. А техният автор не е прочут професор с дълга брада, а един никому непознат 26-годишен чиновник от патентното ведомство в Берн. Неговото име е Алберт Айнщайн.

Бунтът на аутсайдера срещу Исак Нютон

За да разберем мащаба на това, което Айнщайн прави, трябва да погледнем към света преди 1905 г. По това време физиката се смята за почти напълно завършена наука. Законите на сър Исак Нютон, написани два века по-рано, управляват умовете на учените с абсолютна власт.

В тази вселена времето е като идеален, космически часовник – то тиктака еднакво бързо за абсолютно всеки, навсякъде, без значение дали седиш на пейка в парка или летиш сред звездите. Пространството е просто празна, твърда сцена, на която се разиграват събитията.

Младият Айнщайн обаче има един огромен проблем с тази перфектна картина. Той притежава уникален дар – способността да провежда „мислени експерименти“. Още като тийнейджър той си задава един наглед детски, но гениален въпрос: „Какво би станало, ако яхна светлинен лъч и погледна в огледало, което държа пред себе си? Дали ще видя отражението си?“.

Опитвайки се да си отговори, Айнщайн се сблъсква челно с авторитета на Нютон и осъзнава, че нещо в основите на тогавашната наука е дълбоко сгрешено.

Годината на чудесата и раждането на една революция

1905 г. остава в историята като Annus Mirabilis – Годината на чудесата за Айнщайн. В рамките на няколко месеца този млад мъж, който дори не може да си намери работа като преподавател и прекарва по осем часа на ден в преглеждане на патенти за асансьори и пишещи машини, публикува четири статии. Всяка една от тях е достойна за Нобелова награда.

Но именно трудът, станал публично достояние в началото на юли – „За електродинамиката на движещите се тела“ – нанася съкрушителния удар върху старото мислене. В него няма сложни експерименти или скъпа апаратура. Има само чиста логика и две радикални допускания. Първото е, че законите на физиката са еднакви за всички. Второто, далеч по-шокиращо, е, че скоростта на светлината във вакуум е абсолютна константа (около 300 000 километра в секунда) и нищо във Вселената не може да я надмине.

За да запази скоростта на светлината постоянна за всеки наблюдател обаче, Айнщайн трябва да направи нещо немислимо: да „жертва“ абсолютния характер на времето и пространството.

Времето стана разтегливо, а пространството – гъвкаво

Емоционалният трус за научната общност е огромен. Изведнъж се оказва, че времето не е константа, а е относително. То може да се забавя или забързва в зависимост от това колко бързо се движите. Ако един космонавт лети в космоса със скорост, близка до тази на светлината, за него времето ще тече по-бавно, отколкото за близнака му, останал на Земята. Пространството също се свива по посока на движението.

Айнщайн доказва, че времето и пространството не са две отделни неща, а са преплетени в една обща, неразделима тъкан – четириизмерното пространствено-време. Малко по-късно, като естествено продължение на тази теория, се ражда и най-известното уравнение в историята: E = mc².

С тези три букви и една цифра Айнщайн отключва тайната на Космоса, доказвайки, че масата и енергията са просто две страни на една и съща монета. Това е формулата, която по-късно ще обясни защо светят звездите, но и ще открие пътя към атомната ера.

Наследството на един вечен бунтар

Когато на 1 юли 1905 г. идеите на Айнщайн стават достояние на научния свят, те не предизвикват моментални аплодисменти. В началото мнозина смятат, че това е просто философска екстравагантност или математически трик. Но времето – онова същото време, което Айнщайн подчини – доказа неговата абсолютна правота.

Днес, всеки път, когато използваме GPS навигацията на телефоните си, ние разчитаме на уравненията на Айнщайн, защото часовниците на сателитите в орбита изпреварват тези на Земята с няколко микросекунди на ден точно заради ефектите на относителността.

Още събития на 1 юли:

1881 г. – II велико народно събрание суспендира Търновската конституция, като гласува исканите от княз Александър Батенберг извънредни властови пълномощия да управлява страната в следващите седем години.

1921 г. – По предложение на Александър Теодоров-Балан е въведена правописна реформа.

1997 г. – В България е въведен валутен борд и българския лев е приравнен към германската марка (1 DEM = 1000 BGN).

Родени:

1804 г. – родена е Жорж Санд, френска писателка

1952 г. – роден е Дан Акройд, канадски актьор

1961 г. – родена е Даяна Спенсър, принцеса на Уелс

1967 г. – родена е Памела Андерсън, канадски модел

1977 г. – родена е Лив Тайлър, американска актриса

Починали: