Вотът зад граница: Опашки пред секциите в Истанбул

Проучване на "Тренд": Пет партии с представителство в следващото НС, три са на ръба

Избори зад граница: По-малко секции в Турция; в Гърция и Сърбия броят им е увеличен

Н яма сигнали за проблеми с вота в чужбина, а стремежът на Министерството на външните работи (МВнР) е да организира честни избори. Това заяви заместник-министърът на външните работи Ради Найденов на брифинг в сградата на ведомството по повод гласуването извън страната.

Истанбул

Само 30 минути след откриването на изборния ден в Истанбул се образува и първата опашка в секцията в квартал „Авджълар”, предаде NOVA.

В цялата страна има общо 27 секции. В Истанбул те са шест.

Някои от желаещите да упражнят правото си на глас първо трябва да се наредят на опашка за декларация, а след това и на втора за самото гласуване.

Извън пределите на страната ще функционират общо 493 секции в 55 държави. След направени законови промени броят на секциите извън Европейския съюз беше ограничен. Машинно гласуване ще има в 130 секции в 19 държави, а в останалите зад граница ще се гласува с хартиени бюлетини. За участие във вота е необходимо представяне на валидна българска лична карта или паспорт.

Най-много секции зад граница са разкрити в Германия – 70, следвани от Испания – 67, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 28, Турция – 27, Италия – 27, Гърция – 26, САЩ – 25, Нидерландия – 24, Франция – 19, както и Белгия, Австрия и Канада – по 17. По информация на МВнР няма държави, в които тази година се откриват секции за първи път.

В изборите за народни представители участват 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Общият брой на кандидатите е 4783 души, от които 1440 са жени, а 3343 – мъже, сочат данните на ЦИК.

Германия

„Гласуването е един избор, който поема отговорност не само за мен самата, но и за другите”, коментира Петя Халусдорф пред NOVA. Тя коментира още, че макар да живее извън страната от 16 години, се чувства силно емоционално свързана с родината и вярва, че правото на избор е част от свободата, която не бива да се изхабява.

В Германия се гласува в една от най-големите български общности зад граница – разкрити са 70 секции в 49 града. Изборният ден започна нормално, въпреки че в някои градове като Мюнхен секционните комисии извън Генералното консулство работят в намален състав поради неявили се членове. Очакванията за тазгодишния вот са за рекордна избирателна активност, съдейки по големия брой предварително подадени заявления онлайн.

Петя Халусдорф, която живее в Германия от 16 години и до момента не е упражнявала правото си на глас в български избори. Първоначално тя е смятала, че решението за бъдещето на България трябва да се взема от хората, които живеят там. Днес обаче Петя променя позицията си, провокирана от сложната световна ситуация и противоречията, в които се намира светът.

„Светът е разкъсван от противоречия и е много важно в каква посока ще поеме България след тези избори”, споделя тя. Според Петя животът в чужбина не прекъсва връзката с родината, а напротив – прави сънародниците ни зад граница по-осъзнати и емоционално привързани към случващото се у нас.

Близкия изток

Хиляди българи ще останат без право на глас на тези избори. Заради ситуацията в Близкия изток нашите сънародници в Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Саудитска арабия, Израел, Йордания и Иран няма да могат да гласуват, защото там няма да се разкрият секции.

Според Рина Бакалов, председател на Българския културен център в Тел Авив, ЦИК взе прибързано ранно решение да не разкрива секции в Близкия изток, защото в момента има възможност, тъй като примирието е в сила. Тя изрази надежда младите хора в България да гласуват и заради тези, които не могат, за европейска и правова държава.

„След изборите се надяваме да видим България като европейска и правова държава, където младите да се връщат като инвеститори”, коментира Рина Бакалов. „Да няма нужда от програми за привличане на българските граждани. Те сами ще се върнат стига да могат да инвестират всичко, което са научили и спечелили в чужбина, законно в България”, допълни тя.

Българите в Израел следят всичко, което се случва в България, любовта към родината е в сърцата им. „Много малко усилия са нужни на България, за да тръгне по нормалния европейски път, така че да искаме всички да се върнем там”, коментира българката в Израел.

Лондон

Сънародниците ни в Лондон се бяха наредили на опашки пред секциите още преди те да отворят врати. Декларации се попълват и на място.

Чакащите заявиха, че са отишли рано сутринта, защото се притесняват от струпвания. Те бяха категорични, че властите са се опитали да ги затруднят да упражнят правото си на вот, но посочиха, че „няма да успеят”.

Франция

Във Франция има засилен интерес в изборния ден. Пред секциите за гласуване също могат да се попълват декларации. 3 от 19 избирателни секции в страната се намират в посолството ни в Париж и само там сънародниците ни могат да гласуват с машини.