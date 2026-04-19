Вотът зад граница: Опашки пред секциите в Истанбул

Избори зад граница: По-малко секции в Турция; в Гърция и Сърбия броят им е увеличен

Избори зад граница: По-малко секции в Турция; в Гърция и Сърбия броят им е увеличен
ЦИК в пълна готовност: Следи изборния процес в очакване на сигнали и жалби

ЦИК в пълна готовност: Следи изборния процес в очакване на сигнали и жалби
Как започна изборният ден в страната

Как започна изборният ден в страната
Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори

Осми предсрочен вот: България гласува на парламентарни избори
Проучване на

Проучване на "Тренд": Пет партии с представителство в следващото НС, три са на ръба
Осми вот за 4 години: Финал на предизборната кампания за изборите на 19 април

Осми вот за 4 години: Финал на предизборната кампания за изборите на 19 април
Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми

Гюров: Високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми
ЦИК организира Ден на отворени врати за най-младите избиратели

ЦИК организира Ден на отворени врати за най-младите избиратели

Н яма сигнали за проблеми с вота в чужбина, а стремежът на Министерството на външните работи (МВнР) е да организира честни избори. Това заяви заместник-министърът на външните работи Ради Найденов на брифинг в сградата на ведомството по повод гласуването извън страната.

Само 30 минути след откриването на изборния ден в Истанбул се образува и първата опашка в секцията в квартал „Авджълар”, предаде NOVA.

В цялата страна има общо 27 секции. В Истанбул те са шест.

Някои от желаещите да упражнят правото си на глас първо трябва да се наредят на опашка за декларация, а след това и на втора за самото гласуване.

Извън пределите на страната ще функционират общо 493 секции в 55 държави. След направени законови промени броят на секциите извън Европейския съюз беше ограничен. Машинно гласуване ще има в 130 секции в 19 държави, а в останалите зад граница ще се гласува с хартиени бюлетини. За участие във вота е необходимо представяне на валидна българска лична карта или паспорт.

Най-много секции зад граница са разкрити в Германия – 70, следвани от Испания – 67, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 28, Турция – 27, Италия – 27, Гърция – 26, САЩ – 25, Нидерландия – 24, Франция – 19, както и Белгия, Австрия и Канада – по 17. По информация на МВнР няма държави, в които тази година се откриват секции за първи път.

В изборите за народни представители участват 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Общият брой на кандидатите е 4783 души, от които 1440 са жени, а 3343 – мъже, сочат данните на ЦИК.

„Гласуването е един избор, който поема отговорност не само за мен самата, но и за другите”, коментира Петя Халусдорф пред NOVA. Тя коментира още, че макар да живее извън страната от 16 години, се чувства силно емоционално свързана с родината и вярва, че правото на избор е част от свободата, която не бива да се изхабява.

В Германия се гласува в една от най-големите български общности зад граница – разкрити са 70 секции в 49 града. Изборният ден започна нормално, въпреки че в някои градове като Мюнхен секционните комисии извън Генералното консулство работят в намален състав поради неявили се членове. Очакванията за тазгодишния вот са за рекордна избирателна активност, съдейки по големия брой предварително подадени заявления онлайн.

Петя Халусдорф, която живее в Германия от 16 години и до момента не е упражнявала правото си на глас в български избори. Първоначално тя е смятала, че решението за бъдещето на България трябва да се взема от хората, които живеят там. Днес обаче Петя променя позицията си, провокирана от сложната световна ситуация и противоречията, в които се намира светът.

„Светът е разкъсван от противоречия и е много важно в каква посока ще поеме България след тези избори”, споделя тя. Според Петя животът в чужбина не прекъсва връзката с родината, а напротив – прави сънародниците ни зад граница по-осъзнати и емоционално привързани към случващото се у нас.

Хиляди българи ще останат без право на глас на тези избори. Заради ситуацията в Близкия изток нашите сънародници в Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Саудитска арабия, Израел, Йордания и Иран няма да могат да гласуват, защото там няма да се разкрият секции.

Според Рина Бакалов, председател на Българския културен център в Тел Авив, ЦИК взе прибързано ранно решение да не разкрива секции в Близкия изток, защото в момента има възможност, тъй като примирието е в сила. Тя изрази надежда младите хора в България да гласуват и заради тези, които не могат, за европейска и правова държава.

„След изборите се надяваме да видим България като европейска и правова държава, където младите да се връщат като инвеститори”, коментира Рина Бакалов. „Да няма нужда от програми за привличане на българските граждани. Те сами ще се върнат стига да могат да инвестират всичко, което са научили и спечелили в чужбина, законно в България”, допълни тя.

Българите в Израел следят всичко, което се случва в България, любовта към родината е в сърцата им. „Много малко усилия са нужни на България, за да тръгне по нормалния европейски път, така че да искаме всички да се върнем там”, коментира българката в Израел.

Сънародниците ни в Лондон се бяха наредили на опашки пред секциите още преди те да отворят врати. Декларации се попълват и на място.

Чакащите заявиха, че са отишли рано сутринта, защото се притесняват от струпвания. Те бяха категорични, че властите са се опитали да ги затруднят да упражнят правото си на вот, но посочиха, че „няма да успеят”.

Във Франция има засилен интерес в изборния ден. Пред секциите за гласуване също могат да се попълват декларации. 3 от 19 избирателни секции в страната се намират в посолството ни в Париж и само там сънародниците ни могат да гласуват с машини.

Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на

Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Инцидент в Благоевград, пострадаха председателят и секретарят на РИК

Инцидент в Благоевград, пострадаха председателят и секретарят на РИК

Светлинна мистерия над Европа: Русия изстреля военен сателит и вдигна полицията на крак

Светлинна мистерия над Европа: Русия изстреля военен сателит и вдигна полицията на крак

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)
Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

<p>САЩ признаха, че са загубили <strong>„очите“ на флота </strong>за $240 млн. над Ормуз</p>
САЩ признаха, че са загубили „очите“ на флота за $240 млн. над Ормуз

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна
„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната
Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Йотова: Гласувах да има работещо НС, защото проблемите не чакат

Йотова: Гласувах да има работещо НС, защото проблемите не чакат

Президентът упражни правото си на глас с машина

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

Партията на Петер Мадяр печели 141 места и поема пълен контрол върху парламента

Машина срещу човек: Робот чупи световен рекорд на полумаратон в Пекин

Машина срещу човек: Робот чупи световен рекорд на полумаратон в Пекин

"Шандян" (Мълния) "пробяга" дистанцията от 21 километра в китайската столица за 50 минути и 26 секунди

След гонка с полицията: Шофьор блъсна патрулка във Варненско

След гонка с полицията: Шофьор блъсна патрулка във Варненско

Инцидентът е станал в района на Суворово

Могъщият Mythos: Как новият ИИ модел стана толкова опасен, че уплаши създателите си?

Могъщият Mythos: Как новият ИИ модел стана толкова опасен, че уплаши създателите си?

Технологичният свят е разтърсен от твърденията на водещата компания Anthropic за новия ѝ модел Claude Mythos

Днес в София Румен Радев гласува в Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“

Румен Радев: Готови сме на сътрудничество, България има нужда от устойчиво управление

Политическият лидер определи изборите като решаващи за справяне с влиянието на олигарсите и призова сънародниците ни у нас и в чужбина да упражнят правото си на глас

Блясък в бяло: Роузи Хънтингтън-Уайтли триумфира на събитие на Tiffany & Co.

Блясък в бяло: Роузи Хънтингтън-Уайтли триумфира на събитие на Tiffany & Co.

Роузи Хънтингтън-Уайтли заслепи Ню Йорк на събитие на Tiffany & Co. след луксозна семейна ваканция с Джейсън Стейтъм в Турция.В рамките на вечерта тя се забавлява в компанията на популярни личности, сред които Конър Стори и певицата Розе от Blackpink

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

105-годишният д-р Ценов към младите: Гласуването е вашият живот, вие решавате какъв ще бъде

Столетникът стартира деня си с интернет и проявява засилен интерес към изкуствения интелект

Времето след вота: Гръмотевични бури и риск от градушки сменят слънчевото утро

Времето след вота: Гръмотевични бури и риск от градушки сменят слънчевото утро

Седмицата започва с рязка промяна – температурите падат до 10 градуса, а в отделни райони на страната се очакват слани и интензивни пролетни валежи

Възможно ли е гласуване с пълномощно на 19 април? Важно правило, което трябва да знаете

Възможно ли е гласуване с пълномощно на 19 април? Важно правило, което трябва да знаете

Лично присъствие пред урните: Защо законът забранява друг да подаде гласа ви в изборния ден

Гласуване онлайн или по пощата на 19 април? Вижте какво казва законът за дистанционния вот

Гласуване онлайн или по пощата на 19 април? Вижте какво казва законът за дистанционния вот

Дистанционно гласуване в България: Защо посещението на избирателната секция остава единственият начин да упражните вота си

Европа обърна гръб на Тръмп: Макрон поведе „бунта“ за Ормузкия проток без участието на САЩ

Европа обърна гръб на Тръмп: Макрон поведе „бунта“ за Ормузкия проток без участието на САЩ

Париж събра лидери от 40 държави на конференция, която официално изключи Вашингтон от планирането в Ормузкия проток. Докато Макрон и Мелони чертаят „трети път“ в геополитиката, Доналд Тръмп атакува съюзниците си в социалните мрежи, наричайки ги „книжни тигри“

България остава най-бедна в ЕС и през 2030 г., Турция ни изпреварва по стандарт

България остава най-бедна в ЕС и през 2030 г., Турция ни изпреварва по стандарт

Анализ на данните от Международния валутен фонд чертае мрачна картина за следващите години: въпреки номиналния ръст на доходите, България не успява да отлепи от последното място по покупателна способност в Европейския съюз. Гърция бележи срив, докато страни като Турция и Кипър правят икономически скок

Трагичната легенда за Мария Стюарт: Кралицата, която бе пионка в играта на власт

Мария Стюарт – мъченица за католиците и еретик за англиканите – прекарва целия си живот не като дете или жена, а като политически инструмент в ръцете на великите сили

Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората

Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората

12 досадни неща, които правят всички котки

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

Томина неделя е, не лишавайте близките си от внимание и любов

Дневен хороскоп за 19 април, неделя

Пламен Андреев завършил дебюта си за Лех със сериозен проблем

Сензация: Моуриньо се завръща в Реал Мадрид

„Тренд” обяви избирателната активност към 10:00 ч.

Сигнал за купуване на гласове край Лом

