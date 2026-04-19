Възможно ли е гласуване с пълномощно на 19 април? Важно правило, което трябва да знаете

В разгара на подготовката за парламентарния вот на 19 април, често възникват въпроси относно възможността близки или упълномощени лица да гласуват вместо граждани, които са възпрепятствани да посетят секциите. Изборният кодекс обаче е категоричен в своите разпоредби, за да гарантира тайната и честността на вота.

Може ли да се гласува с пълномощно?

Изборният кодекс не допуска гласуване с пълномощно. Гласуването се извършва лично от избирателя в избирателната секция.

Принципът на личното гласуване е фундаментален за изборния процес в България и не подлежи на изключения, независимо от нотариалната заверка на дадено пълномощно. Ако поради здравословни причини или трайни увреждания не можете да стигнете до секцията, единствената законна алтернатива е заявяването на подвижна избирателна кутия в предвидените от закона срокове, но дори и тогава гласът се подава лично от самия избирател.