105-годишният д-р Ценов към младите: Гласуването е вашият живот, вие решавате какъв ще бъде

„Младите би трябвало да гласуват, защото гласуването в крайна сметка е техният живот – както го решат, такъв ще бъде и животът им занапред” – това коментира 105-годишният д-р Ценов, съобщи NOVA.

Той коментира още, че човек трябва да живее активно до самия край и сподели как технологиите и изкуственият интелект са станали част от неговото ежедневие.

Д-р Ценов е роден във времена, в които радиото е било новост, но днес той започва деня си пред екрана на лаптопа. Столетникът активно използва интернет, за да прави справки и да се информира, като владее отлично френски, немски и английски език. В момента той прави първи стъпки в работата с изкуствен интелект, подпомаган от своята внучка, която също е лекар.

Според нея, д-р Ценов е живото доказателство за невропластичността на мозъка. „Той просто не спира да се информира, което доказва, че нашият мозък е невропластичен и няма значение на колко години си – човек може да научи нови умения, ако полага труд всеки ден”, споделя тя.

За него почивката е „пропиляно време” и затова предпочита да изисква непрекъснато от себе си, поддържайки духа и ума си будни чрез четене и нови знания.