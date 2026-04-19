Времето след вота: Гръмотевични бури и риск от градушки сменят слънчевото утро

С едмицата след изборите ще започне с приветлива сутрин.

В някои ниски райони на страната видимостта ще е понижена. Следобед и вечерта обаче облачността ще е променлива с локални валежи от дъжд. В Централна и Източна България ще се оформят гръмотевични процеси с резки пориви на вятъра, временно интензивен валеж и потенциал за пролетна градушка. Западен вятър с умерени до силни пориви в Северна България. Дневни температури – между 15 и 20-22 градуса, съобщава NOVA .



По планините понеделникът ще е с динамична облачност. В хода на деня ще има локално интензивни валежи с гръмотевици. Сняг ще превали само в най-високия планински пояс. По върховете в топлите часове очакваме температури малко над нулата, но в ниските планински и предпланински райони термометрите ще скочат до към 10-12 градуса.

У нас във вторник и сряда ще остане преобладаващо облачно и дъждовно. Валежите ще са по-напоителни в първия от дните в южната половина на страната. Тук-там ще се оформят гръмотевични процеси с риск от градушка. В четвъртък и петък валежите ще са на малко места. Температурите постепенно ще се понижават. В сряда и четвъртък дори в топлите часове термометрите ще се движат между 10 и 15 градуса. А в четвъртък призори в отделни котловини на Западна и Централна България ще има условия за слана.