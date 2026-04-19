Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората

"Днес българските граждани избират в каква държава искат да живеят и на кого ще поверят отговорността за бъдещето си. Аз избрах държавата на хората, за да има повече държавност, просперитет и сигурност".

Това каза Делян Пеевски, който упражни правото си на глас в село Бабяк, община Белица, област Благоевград.

Право да гласуват на тези предсрочни избори имат 6 575 151 граждани. Изборът може да бъде направен както с хартиена бюлетина, така и чрез машина. Гласуването се извършва по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако предварително е подадена съответната декларация. По данни на Централната избирателна комисия общият брой на секциите в страната е 12 721. В 9354 от тях ще има възможност за машинно гласуване, докато в 3367 ще се гласува единствено с хартиени бюлетини.

В изборите за народни представители участват 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Общият брой на кандидатите е 4783 души, от които 1440 са жени, а 3343 – мъже, сочат данните на ЦИК.