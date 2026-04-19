Блясък в бяло: Роузи Хънтингтън-Уайтли триумфира на събитие на Tiffany & Co.

Р оузи Хънтингтън-Уайтли заблестя в изящна бяла рокля на бляскаво събитие на Tiffany & Co. в Ню Йорк, непосредствено след семейната си почивка с годеника си Джейсън Стейтъм.

38-годишният супермодел демонстрира безупречната си фигура по време на тържеството на луксозната марка, с което бе отбелязан стартът на кампанията Blue Book 2026: Hidden Garden на „Парк Авеню“ в Голямата ябълка. Роузи прикова погледите с модел без презрамки на вечерното събитие в четвъртък. Майката на две деца излъчваше неподправена елегантност, докато позираше пред обективите, представяйки новата колекция на Tiffany & Co. В рамките на вечерта тя се забавлява в компанията на популярни личности, сред които Конър Стори и певицата Розе от Blackpink.

Появата ѝ в САЩ се случва само броени дни след като тя и годеникът ѝ Джейсън Стейтъм се завърнаха от ваканция в Турция заедно с малките си деца. По-рано през седмицата Джейсън сподели в социалните мрежи серия от кадри от пътуването, на които се наслаждава на почивка край басейна. Семейството отседна в луксозния петзвезден хотел Regnum The Crown, където нощувката достига главозамайващите 3000 паунда.

На един от кадрите екшън звездата релаксира край впечатляващия басейн Crystal Cove, а на друг – демонстрира акробатични умения с осемгодишния си син Джак, който балансира върху раменете на баща си. Междувременно четиригодишната им дъщеря Изабела също показа завидни плувни умения в кристалните води на курорта.

Преди пътуването си Роузи и Джейсън отпразнуваха Великден в лондонското си имение на стойност 10 милиона паунда. Двойката е заедно от 2010 г., като през 2016 г. официално обяви годежа си. Въпреки дългия период, в който са сгодени, двамата неведнъж са подчертавали, че не бързат да минат под венчилото.

В откровено интервю Роузи определи дългогодишната им връзка като „приземяваща“. Тя не скри възхищението си от споделената им страст към интериорния дизайн: „Джейсън има най-безупречния вкус. Той ме научи на толкова много за архитектурата и мебелите. Той би казал, че е било кошмар, но аз обожавам интериора.“

Възможно е обаче да мине още време, преди двамата да си кажат заветното „Да“. Пред ET моделът сподели: „Очакваме с нетърпение този момент, но той не е голям приоритет за нас – толкова сме щастливи и сега. Мисля, че ще бъде забавно да го направим, когато Джак порасне малко и може да участва пълноценно в сватбата.“

Говорейки за майчинството, Роузи призна, че първоначално е изпитвала тъга по предишния си живот заради „промяната в идентичността“. Пред списание PORTER на Net-A-Porter през 2021 г. тя разкри: „Просто си спомням, че се чувствах така, сякаш килимът беше издърпан изпод краката ми. Имах всички тези години, в които бях напълно независима, можех да идвам и да си отивам, когато пожелая, бях самонаета до известна степен и сама диктувах решенията си. Изведнъж се появи нещо, което наистина ме привърза към домашния живот.“

Впоследствие Роузи обяснява, че е „прегърнала“ новата си роля и се е научила да не обвързва идентичността си единствено с външния вид. „Ако сте човек, който като мен свързва своята идентичност с физиката си и начина, по който изглежда и се чувства, отнема много време да се осмелиш да продължиш. Но мисля, че щом влязох в ролята и я приех, всичко се успокои. Усетих нов вкус към живота. Сега, на 38 години, увереността ми е много по-голяма и способността ми да вземам решения, без да се колебая, е по-силна. Чувствам живота си много по-пълноценен.“