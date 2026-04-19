Любопитно

Блясък в бяло: Роузи Хънтингтън-Уайтли триумфира на събитие на Tiffany & Co.

Роузи Хънтингтън-Уайтли заслепи Ню Йорк на събитие на Tiffany & Co. след луксозна семейна ваканция с Джейсън Стейтъм в Турция.В рамките на вечерта тя се забавлява в компанията на популярни личности, сред които Конър Стори и певицата Розе от Blackpink

19 април 2026, 10:14
Източник: Getty Images

Р оузи Хънтингтън-Уайтли заблестя в изящна бяла рокля на бляскаво събитие на Tiffany & Co. в Ню Йорк, непосредствено след семейната си почивка с годеника си Джейсън Стейтъм.

38-годишният супермодел демонстрира безупречната си фигура по време на тържеството на луксозната марка, с което бе отбелязан стартът на кампанията Blue Book 2026: Hidden Garden на „Парк Авеню“ в Голямата ябълка. Роузи прикова погледите с модел без презрамки на вечерното събитие в четвъртък. Майката на две деца излъчваше неподправена елегантност, докато позираше пред обективите, представяйки новата колекция на Tiffany & Co. В рамките на вечерта тя се забавлява в компанията на популярни личности, сред които Конър Стори и певицата Розе от Blackpink.

Появата ѝ в САЩ се случва само броени дни след като тя и годеникът ѝ Джейсън Стейтъм се завърнаха от ваканция в Турция заедно с малките си деца. По-рано през седмицата Джейсън сподели в социалните мрежи серия от кадри от пътуването, на които се наслаждава на почивка край басейна. Семейството отседна в луксозния петзвезден хотел Regnum The Crown, където нощувката достига главозамайващите 3000 паунда.

На един от кадрите екшън звездата релаксира край впечатляващия басейн Crystal Cove, а на друг – демонстрира акробатични умения с осемгодишния си син Джак, който балансира върху раменете на баща си. Междувременно четиригодишната им дъщеря Изабела също показа завидни плувни умения в кристалните води на курорта.

Преди пътуването си Роузи и Джейсън отпразнуваха Великден в лондонското си имение на стойност 10 милиона паунда. Двойката е заедно от 2010 г., като през 2016 г. официално обяви годежа си. Въпреки дългия период, в който са сгодени, двамата неведнъж са подчертавали, че не бързат да минат под венчилото.

Източник: Getty Images

В откровено интервю Роузи определи дългогодишната им връзка като „приземяваща“. Тя не скри възхищението си от споделената им страст към интериорния дизайн: „Джейсън има най-безупречния вкус. Той ме научи на толкова много за архитектурата и мебелите. Той би казал, че е било кошмар, но аз обожавам интериора.“

Възможно е обаче да мине още време, преди двамата да си кажат заветното „Да“. Пред ET моделът сподели: „Очакваме с нетърпение този момент, но той не е голям приоритет за нас – толкова сме щастливи и сега. Мисля, че ще бъде забавно да го направим, когато Джак порасне малко и може да участва пълноценно в сватбата.“

10 снимки
Роузи Хънтингтън Уайтли
Роузи Хънтингтън Уайтли
Роузи Хънтингтън Уайтли
Роузи Хънтингтън Уайтли

Говорейки за майчинството, Роузи призна, че първоначално е изпитвала тъга по предишния си живот заради „промяната в идентичността“. Пред списание PORTER на Net-A-Porter през 2021 г. тя разкри: „Просто си спомням, че се чувствах така, сякаш килимът беше издърпан изпод краката ми. Имах всички тези години, в които бях напълно независима, можех да идвам и да си отивам, когато пожелая, бях самонаета до известна степен и сама диктувах решенията си. Изведнъж се появи нещо, което наистина ме привърза към домашния живот.“

Впоследствие Роузи обяснява, че е „прегърнала“ новата си роля и се е научила да не обвързва идентичността си единствено с външния вид. „Ако сте човек, който като мен свързва своята идентичност с физиката си и начина, по който изглежда и се чувства, отнема много време да се осмелиш да продължиш. Но мисля, че щом влязох в ролята и я приех, всичко се успокои. Усетих нов вкус към живота. Сега, на 38 години, увереността ми е много по-голяма и способността ми да вземам решения, без да се колебая, е по-силна. Чувствам живота си много по-пълноценен.“

Източник: www.dailymail.co.uk    
Роузи Хънтингтън-Уайтли Джейсън Стейтъм Tiffany Co мода Ню Йорк семейство
Последвайте ни

По темата

Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на

Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Инцидент в Благоевград, пострадаха председателят и секретарят на РИК

Инцидент в Благоевград, пострадаха председателят и секретарят на РИК

Светлинна мистерия над Европа: Русия изстреля военен сателит и вдигна полицията на крак

Светлинна мистерия над Европа: Русия изстреля военен сателит и вдигна полицията на крак

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

carmarket.bg
Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)
Ексклузивно

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

Преди 1 ден
<p>САЩ признаха, че са загубили <strong>„очите“ на флота </strong>за $240 млн. над Ормуз</p>
Ексклузивно

САЩ признаха, че са загубили „очите“ на флота за $240 млн. над Ормуз

Преди 1 ден
„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна
Ексклузивно

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

Преди 1 ден
Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната
Ексклузивно

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

Свят Преди 40 минути

Партията на Петер Мадяр печели 141 места и поема пълен контрол върху парламента

Станислав Балабанов упражни правото си на глас

Станислав Балабанов упражни правото си на глас

България Преди 44 минути

Той даде своя вот в 66 СУ „Филип Станиславов“ в София

След гонка с полицията: Шофьор блъсна патрулка във Варненско

След гонка с полицията: Шофьор блъсна патрулка във Варненско

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в района на Суворово

Могъщият Mythos: Как новият ИИ модел стана толкова опасен, че уплаши създателите си?

Могъщият Mythos: Как новият ИИ модел стана толкова опасен, че уплаши създателите си?

Любопитно Преди 1 час

Технологичният свят е разтърсен от твърденията на водещата компания Anthropic за новия ѝ модел Claude Mythos

Днес в София Румен Радев гласува в Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“

Румен Радев: Готови сме на сътрудничество, България има нужда от устойчиво управление

България Преди 1 час

Политическият лидер определи изборите като решаващи за справяне с влиянието на олигарсите и призова сънародниците ни у нас и в чужбина да упражнят правото си на глас

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

България Преди 1 час

Времето след вота: Гръмотевични бури и риск от градушки сменят слънчевото утро

Времето след вота: Гръмотевични бури и риск от градушки сменят слънчевото утро

България Преди 1 час

Седмицата започва с рязка промяна – температурите падат до 10 градуса, а в отделни райони на страната се очакват слани и интензивни пролетни валежи

Възможно ли е гласуване с пълномощно на 19 април? Важно правило, което трябва да знаете

Възможно ли е гласуване с пълномощно на 19 април? Важно правило, което трябва да знаете

Парламентарни избори Преди 1 час

Лично присъствие пред урните: Защо законът забранява друг да подаде гласа ви в изборния ден

Гласуване онлайн или по пощата на 19 април? Вижте какво казва законът за дистанционния вот

Гласуване онлайн или по пощата на 19 април? Вижте какво казва законът за дистанционния вот

Парламентарни избори Преди 1 час

Дистанционно гласуване в България: Защо посещението на избирателната секция остава единственият начин да упражните вота си

Европа обърна гръб на Тръмп: Макрон поведе „бунта“ за Ормузкия проток без участието на САЩ

Европа обърна гръб на Тръмп: Макрон поведе „бунта“ за Ормузкия проток без участието на САЩ

Свят Преди 1 час

Париж събра лидери от 40 държави на конференция, която официално изключи Вашингтон от планирането в Ормузкия проток. Докато Макрон и Мелони чертаят „трети път“ в геополитиката, Доналд Тръмп атакува съюзниците си в социалните мрежи, наричайки ги „книжни тигри“

България остава най-бедна в ЕС и през 2030 г., Турция ни изпреварва по стандарт

България остава най-бедна в ЕС и през 2030 г., Турция ни изпреварва по стандарт

България Преди 1 час

Анализ на данните от Международния валутен фонд чертае мрачна картина за следващите години: въпреки номиналния ръст на доходите, България не успява да отлепи от последното място по покупателна способност в Европейския съюз. Гърция бележи срив, докато страни като Турция и Кипър правят икономически скок

,

Трагичната легенда за Мария Стюарт: Кралицата, която бе пионка в играта на власт

Любопитно Преди 1 час

Мария Стюарт – мъченица за католиците и еретик за англиканите – прекарва целия си живот не като дете или жена, а като политически инструмент в ръцете на великите сили

Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората

Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората

България Преди 1 час

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука“

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука“

Любопитно Преди 2 часа

Холивудският елит и технологични магнати като Бил Гейтс и Тим Кук се събраха в Санта Моника за наградите „Пробив“. Събитието, известно като „Оскарите за наука“, отличи най-големите умове на планетата с призове на обща стойност над 15 млн. долара

Снимката е илюстративна

Млад мъж е загинал на връх Ком, ударила го е мълния

България Преди 2 часа

<p>ФБР започва разследване по случая с изчезналите учени</p>

Изчезналите учени на САЩ: Тръмп активира ФБР по случая

Свят Преди 2 часа

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви в петък, че администрацията на Тръмп работи с ФБР и други федерални агенции, за да прегледа нарастващия брой случаи, включващи американски учени, които са изчезнали или са починали, и да установи дали някой от случаите може да е свързан

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Томина неделя е, не лишавайте близките си от внимание и любов

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 април, неделя

Edna.bg

Пламен Андреев завършил дебюта си за Лех със сериозен проблем

Gong.bg

Сензация: Моуриньо се завръща в Реал Мадрид

Gong.bg

„Тренд” обяви избирателната активност към 10:00 ч.

Nova.bg

Сигнал за купуване на гласове край Лом

Nova.bg