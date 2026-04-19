България остава най-бедна в ЕС и през 2030 г., Турция ни изпреварва по стандарт

Б ългария се очаква да остане на последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт на глава от населението и през 2030 г., като прогнозната стойност достига около 28 000 евро. В глобалната класация страната ще бъде изпреварена дори от Турция, която се нарежда пред България, Латвия и Гърция.

България отново е на икономическото дъно в ЕС

Прогнозите на Международния валутен фонд показват значителен ръст на БВП на глава от населението в Европа до 2030 г., но без съществени размествания в класирането, особено когато се отчита покупателната способност.

Брутният вътрешен продукт на глава от населението остава един от основните показатели за сравнение между икономиките, но увеличаването му не означава задължително подобрение на позицията на дадена държава, тъй като всички икономики се развиват паралелно.

България е на дъното в ЕС по БВП на човек

Анализ на „Евронюз Бизнес“ на базата на данни от доклада World Economic Outlook сравнява прогнозите за 2025 и 2030 г., като отчита както номиналния БВП, така и този, коригиран спрямо покупателната способност.

Кандидатите за членство в ЕС заемат най-ниските позиции в класацията, като Украйна, Косово и Молдова остават на дъното.

Турция прави изключение и се изкачва до 29-о място, изпреварвайки някои страни членки.

Гърция отбелязва най-голям спад - от 29-о до 32-о място, докато Кипър регистрира най-значителен напредък. Повечето държави запазват позициите си.

Без изненади: България и Румъния последни в ЕС по БВП

Разликите между номиналните стойности и тези по покупателна способност разкриват различна картина. Държави като Малта, Румъния, Полша и Турция се представят по-добре при този показател, докато Естония, Великобритания, Исландия и Латвия изостават.

В челото на класацията остават Ирландия и Люксембург с голяма преднина - съответно около 182 000 и 167 000 долара БВП на глава от населението. Следват Норвегия и Швейцария с над 115 000 долара.

В рамките на ЕС Дания води с около 100 000 долара, докато Гърция остава с най-ниска стойност - около 54 000 долара.

Сред големите икономики Германия е с най-висока покупателна способност, докато Испания остава на последно място сред тях.

Извън ЕС разликите са още по-големи, като почти всички кандидатки остават под 50 000 долара, а някои дори под 30 000.

В номинално изражение разликите са още по-изразени - от около 7200 евро в Украйна до над 152 000 евро в Люксембург. Дори без да се включват най-богатите държави, разликите вътре в ЕС остават значителни.

Северна и Западна Европа продължават да доминират икономически, докато Източна Европа изостава, което подчертава трайните икономически различия на континента.