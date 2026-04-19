България остава най-бедна в ЕС и през 2030 г., Турция ни изпреварва по стандарт

Анализ на данните от Международния валутен фонд чертае мрачна картина за следващите години: въпреки номиналния ръст на доходите, България не успява да отлепи от последното място по покупателна способност в Европейския съюз. Гърция бележи срив, докато страни като Турция и Кипър правят икономически скок

19 април 2026, 09:49
Б ългария се очаква да остане на последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт на глава от населението и през 2030 г., като прогнозната стойност достига около 28 000 евро. В глобалната класация страната ще бъде изпреварена дори от Турция, която се нарежда пред България, Латвия и Гърция.

България отново е на икономическото дъно в ЕС

Прогнозите на Международния валутен фонд показват значителен ръст на БВП на глава от населението в Европа до 2030 г., но без съществени размествания в класирането, особено когато се отчита покупателната способност.

Брутният вътрешен продукт на глава от населението остава един от основните показатели за сравнение между икономиките, но увеличаването му не означава задължително подобрение на позицията на дадена държава, тъй като всички икономики се развиват паралелно.

България е на дъното в ЕС по БВП на човек

Анализ на „Евронюз Бизнес“ на базата на данни от доклада World Economic Outlook сравнява прогнозите за 2025 и 2030 г., като отчита както номиналния БВП, така и този, коригиран спрямо покупателната способност.

Кандидатите за членство в ЕС заемат най-ниските позиции в класацията, като Украйна, Косово и Молдова остават на дъното.

Турция прави изключение и се изкачва до 29-о място, изпреварвайки някои страни членки.

Гърция отбелязва най-голям спад - от 29-о до 32-о място, докато Кипър регистрира най-значителен напредък. Повечето държави запазват позициите си.

Без изненади: България и Румъния последни в ЕС по БВП

Разликите между номиналните стойности и тези по покупателна способност разкриват различна картина. Държави като Малта, Румъния, Полша и Турция се представят по-добре при този показател, докато Естония, Великобритания, Исландия и Латвия изостават.

В челото на класацията остават Ирландия и Люксембург с голяма преднина - съответно около 182 000 и 167 000 долара БВП на глава от населението. Следват Норвегия и Швейцария с над 115 000 долара.

В рамките на ЕС Дания води с около 100 000 долара, докато Гърция остава с най-ниска стойност - около 54 000 долара.

Сред големите икономики Германия е с най-висока покупателна способност, докато Испания остава на последно място сред тях.

Извън ЕС разликите са още по-големи, като почти всички кандидатки остават под 50 000 долара, а някои дори под 30 000.

В номинално изражение разликите са още по-изразени - от около 7200 евро в Украйна до над 152 000 евро в Люксембург. Дори без да се включват най-богатите държави, разликите вътре в ЕС остават значителни.

Северна и Западна Европа продължават да доминират икономически, докато Източна Европа изостава, което подчертава трайните икономически различия на континента.

Източник: БГНЕС    
България БВП на глава БВП на глава от населението Икономически прогнози 2030 Покупателна способност ЕС икономическо класиране
Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука": Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Инцидент в Благоевград, пострадаха председателят и секретарят на РИК

Светлинна мистерия над Европа: Русия изстреля военен сателит и вдигна полицията на крак

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

Йотова от „Дондуков" 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)
САЩ признаха, че са загубили „очите" на флота за $240 млн. над Ормуз
„Фиксация" върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна
Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната
Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса" в новия 199-местен парламент

Станислав Балабанов упражни правото си на глас

След гонка с полицията: Шофьор блъсна патрулка във Варненско

Могъщият Mythos: Как новият ИИ модел стана толкова опасен, че уплаши създателите си?

Румен Радев: Готови сме на сътрудничество, България има нужда от устойчиво управление

Блясък в бяло: Роузи Хънтингтън-Уайтли триумфира на събитие на Tiffany & Co.

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

105-годишният д-р Ценов към младите: Гласуването е вашият живот, вие решавате какъв ще бъде

Времето след вота: Гръмотевични бури и риск от градушки сменят слънчевото утро

Възможно ли е гласуване с пълномощно на 19 април? Важно правило, което трябва да знаете

Гласуване онлайн или по пощата на 19 април? Вижте какво казва законът за дистанционния вот

Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука"

Млад мъж е загинал на връх Ком, ударила го е мълния

Изчезналите учени на САЩ: Тръмп активира ФБР по случая

Николай Попов упражни правото си на глас

