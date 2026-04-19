Любопитно

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука“

Холивудският елит и технологични магнати като Бил Гейтс и Тим Кук се събраха в Санта Моника за наградите „Пробив“. Събитието, известно като „Оскарите за наука“, отличи най-големите умове на планетата с призове на обща стойност над 15 млн. долара

19 април 2026, 09:31
Източник: Getty Images

З везди от първа величина и водещи учени се обединиха на годишната церемония по връчването на наградите „Пробив“ (Breakthrough Prize). В събота вечер червеният килим събра холивудския елит на събитие, известно като „Оскарите за наука“.

Ан Хатауей, Робърт Дауни-младши, Зоуи Салдана, Бен Афлек, Парис Хилтън, Марго Роби, Лайънъл Ричи, Мишел Йео, Роб Лоу, Джон Леджънд, Криси Тейгън, Джесика Частейн, Кристина Агилера, Гал Гадот, режисьорът Рон Хауърд и Оливия Уайлд бяха сред най-известните гости, които преминаха по червения килим, за да почетат забележителните постижения на най-великите съвременни умове.

Хатауей и Уайлд се прегърнаха топло пред камерите, докато разговаряха с останалите присъстващи в очакване на фотографите. Парис Хилтън, придружена от съпруга си Картър Реум, сподели пред Page Six, че с нетърпение очаква вечерта, за да отпразнува успеха на победителите. Сред гостите бяха още Наоми Уотс и Били Крудъп, моделът Миранда Кер и съоснователят на Snapchat Евън Шпигел, певицата Джуъл, Оскар Айзък, Лили Колинс, Джиджи Хадид, Едуард Нортън, Салма Хайек и нейният съпруг – милиардерът Франсоа-Анри Пино, рокаджията Адам Ливайн, режисьорът Дарън Аронофски, Мишел Уилямс, продуцентът Брайън Грейзър и много други.

Наградите „Пробив“ отличават изследователската дейност на водещи световни учени, като на гала вечерята ежегодно се връчват призове на обща стойност над 15 милиона долара. Всяко индивидуално отличие възлиза на 3 милиона долара и се присъжда в областите на науките за живота, фундаменталната физика и математиката.

Мишел Йео сподели пред репортери, че е дълбоко вдъхновена от почетените учени и тяхната служба в полза на човечеството. Звездата от „Wicked“ обясни, че е силно заинтригувана от изкуствения интелект и все още има въпроси за неговото развитие и бъдещата му посока. (Вярваме, че е имала възможност да попита някой от своите гениални събеседници на вечерята.)

Лайънъл Ричи, изпълнителят на хита „Hello“, сподели с усмивка, че за кратко е размишлявал за професионален път извън музиката. Пред репортерите той се пошегува, че ако е трябвало да изучава научна дисциплина, „това със сигурност нямаше да е физика“. „Обичам растенията. Много растения“, добави той.

Бил Гейтс и Паула Хърд
Милиардерът и съосновател на Microsoft Бил Гейтс също се появи с усмивка на червения килим в Barker Hangar в Санта Моника. Сред технологичните магнати бяха още Тим Кук (Apple) и Сам Алтман (OpenAI). Забелязани бяха и шахматната икона Магнус Карлсен, главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, президентът на OpenAI Грег Брокман, Текедра Мавакана (Waymo), венчър капиталистът Марк Андреесен и основателят на Dell – Майкъл Дел.

Звездата от предстоящия филм „Брулени хълмове“ Марго Роби пристигна дискретно със съпруга си, продуцента Том Акърли. Звездната двойка Джон Леджънд и Криси Тейгън пък затвориха килима, пристигайки със стилно закъснение точно за официалната VIP вечеря.

Наградите „Пробив“ са основани от главния изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан, заедно със Сергей Брин, Джулия и Юри Милнър и Ан Войчицки. В предишни издания на събитието са присъствали имена като Кейти Пери, Лорън Санчес, Кейт Хъдсън, Гуинет Полтроу, Дрю Баримор, Лицо, Will.i.am, Алиша Кийс и Джоди Фостър.

Тазгодишните победители са представители на престижни институции, сред които университетите Бъркли, Станфорд, Принстън, Пенсилвания, Чикаго, Оксфорд, Дюк, Нюйоркския университет, Масачузетския технологичен институт (MIT), Колумбийския университет и Калифорнийския технологичен институт.

Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на "Тренд"

