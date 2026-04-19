Трагичната легенда за Мария Стюарт: Кралицата, която бе пионка в играта на власт

Мария Стюарт – мъченица за католиците и еретик за англиканите – прекарва целия си живот не като дете или жена, а като политически инструмент в ръцете на великите сили

19 април 2026, 09:41
М алко жени в историята са вдъхновявали толкова литература и изкуство, колкото Мария Стюарт. Нейният живот пленява творците през вековете – от стихотворната драма на Фридрих Шилер до операта на Гаетано Доницети, да не споменаваме безбройните филми и биографии. В една от тях Стефан Цвайг отбелязва, че характерът на Мария е изкован от противоречията, обграждали я още от раждането ѝ: „Никога не ѝ бе позволено да развие егото си безпрепятствено. През целия си живот тя ще бъде пионка на политиката; кралица или наследница; съюзник или враг; никога просто дете, момиче или жена.“

Детство във Франция

Още с появата си на бял свят Мария Стюарт се оказва в центъра на борбата за власт. Родена през 1542 г. в двореца Линлитгоу, тя губи баща си, Джеймс V, само няколко дни по-късно. Пеленачето-кралица наследява кралство, разкъсвано от вражди между клановете и заплаха от анексиране от страна на Англия. Преди смъртта си, научавайки, че му се е родила дъщеря, крал Джеймс изрича пророческите думи: „С момиче дойде и с момиче ще си отиде“, предвиждайки загубата на короната чрез жена.

Мария бързо се превръща в политическа награда за монарсите на Англия и Франция. Хенри VIII, нейният чичо, иска да я омъжи за сина си, за да обедини династиите Тюдор и Стюарт. Но майката на Мария, Мария дьо Гиз – френска благородничка и ревностна католичка, презира англичаните и предпочита съюз с наследника на френския крал Анри II.

Така през 1548 г., едва петгодишна, Мария е изпратена във Франция, за да бъде отгледана във френския двор. Там тя получава ренесансово хуманитарно образование. За да не забрави корените си, младата Стюарт разполага със свой малък шотландски двор, съставен от двама нейни полубратя и т.нар. „четири Марии“ – момичета от благороднически семейства на нейната възраст.

Прочута със своята красота и грациозни обноски, през 1558 г. Мария се омъжва за френския дофин в катедралата Нотр Дам. На следващата година той става крал под името Франсоа II. Младият монарх обаче, който заеква и няма политически опит, е манипулиран от чичовците на Мария – херцог Дьо Гиз и кардинала на Лотарингия. Той управлява само 17 месеца преди смъртта си през 1560 г.

Звездата на двора на Валоа

Във Франция Мария Стюарт става част от изтънчения двор на Валоа, където идеалите на средновековното рицарство се смесват с хуманистичната култура на Ренесанса. Тя изучава класически езици (латински и малко гръцки), както и съвременни – особено испански и италиански. На 13-годишна възраст произнася реч на латински, съставена от самата нея, пред придворните в Лувъра. Вдъхновена от образованието си и трудовете на Еразъм Ротердамски, тя защитава правото на жените на достъп до литературата и изкуствата.

Мария пее и танцува с грация, ловува и е елегантна ездачка. Присъствието ѝ се подчертава от забележителната ѝ красота: висока, стройна фигура (около 180 см), рижа коса и кехлибарени очи. Хуманистът и поет Пиер дьо Ронсар я възпява в ода, наричайки я „прекрасна и повече от прекрасна Аврора“.

Бурното завръщане на трона

След смъртта на Франсоа, Мария се завръща в Шотландия през 1561 г. В нейно отсъствие протестантските лордове са се вдигнали на бунт срещу майка ѝ, която управлява като регент до смъртта си. Пристигайки в Единбург, младата кралица с нейните френски маниери и твърд католицизъм намира страната напълно променена. Шотландия е приела протестантството и на Мария се гледа като на чужденка.

Протестантските духовници имат мнозинство в нейния Таен съвет, а Джон Нокс – пламенният калвинистки проповедник, бързо настройва общественото мнение срещу нея. Единственият ѝ сигурен съюзник е нейният незаконен полубрат, лорд Джеймс Стюарт.

Междувременно Елизабет I, братовчедка на Мария, се възкачва на английския престол. Двете жени, и двете неомъжени, стават най-желаните кралици в Европа. Но не само перспективата за брак ги изправя една срещу друга. Като внучка на сестрата на Хенри VIII, Мария Стюарт има легитимни претенции към английския престол, ако Елизабет умре без деца. Освен това английските католици смятат шотландската кралица за свой законен монарх, тъй като не признават законността на раждането на Елизабет.

Вместо да се омъжи за европейски принц, Мария се влюбва в английския благородник лорд Дарнли – католик с кралска кръв и неин братовчед. Бракът им през 1565 г. предизвиква буря. Папата изразява недоволство, че не е поискано разрешение, а Елизабет I гледа на съюза с голямо подозрение.

Насилствен край и мистерии

Дарнли е колкото красив, толкова и избухлив. По-малко от година след сватбата, воден от ревност, той организира убийството на личния секретар на кралицата – Давид Ричио. От този момент кралската двойка живее разделено. Скоро се появяват слухове, че кралицата има връзка с графа на Ботуел. Нищо не успява да заличи пропастта помежду им, дори раждането на престолонаследника Джеймс през 1566 г.

В крайна сметка група католически благородници, включително Ботуел, решават да елиминират Дарнли. Той умира при мистериозни обстоятелства в Кирк о'Фийлд. Къщата е разрушена от експлозия на барут, но тялото на Дарнли е намерено в градината без следи от взрива – вероятно е бил удушен при опит за бягство.

Само седмици по-късно Ботуел се жени за Мария. Този брак е катастрофален. Протестантските лордове влизат в открит конфликт с кралицата. Мария е заловена, затворена в замъка Лохлийвън и принудена да абдикира в полза на едногодишния си син.

Писмата от ковчежето

По време на разследването на убийството на Дарнли, нейният полубрат представя осем неподписани писма, твърдейки, че са писани от Мария до любовника ѝ Ботуел и доказват участието ѝ в заговора. Мария ги обявява за фалшификати. Днес повечето историци вярват, че тези документи са били подправени, за да се блокира завръщането ѝ на власт.

Пленничество в Англия

През 1568 г. Мария бяга в Англия, надявайки се на помощ от Елизабет. Това се оказва фатална грешка. Вместо да я приеме като суверен, Елизабет я държи в плен в продължение на 19 години в различни замъци, далеч от Лондон. През това време поддръжниците на Мария не спират да кроят заговори за нейното освобождаване и поставянето ѝ на английския трон. Тя общува с тях чрез шифровани писма, скрити в тапи на бурета с бира.

Смърт на ешафода

През 1586 г. шефът на разузнаването на Елизабет, сър Франсис Уолсингам, разкрива заговора на Антъни Бабингтън за убийството на Елизабет. Мария е изправена пред трибунал и осъдена на смърт за държавна измяна.

Екзекуцията се състои на 8 февруари 1587 г. в голямата зала на замъка Фодърингей. Тя е на 44 години. Хрониките описват нейната ведрост пред брадвата и алената ѝ рокля – символ на мъченичеството в католицизма. В смъртта си Мария Стюарт постига славата и наследството, които ѝ убягват приживе. Трагичният ѝ край се превръща в истинското начало на нейната легенда.

Източник: National Geographic     
