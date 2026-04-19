Парламентарни избори

Гласуване онлайн или по пощата на 19 април? Вижте какво казва законът за дистанционния вот

Дистанционно гласуване в България: Защо посещението на избирателната секция остава единственият начин да упражните вота си

19 април 2026, 09:57
Гласуване онлайн или по пощата на 19 април? Вижте какво казва законът за дистанционния вот
В ерата на дигитализацията и мобилните услуги, въпросът за възможността да гласуваме от разстояние става все по-актуален. Въпреки дискусиите в обществото, правилата за парламентарните избори на 19 април остават строго дефинирани, като Изборният кодекс не предвижда алтернативни методи за подаване на глас извън физическото присъствие в секциите.

Може ли в изборите за народни представители да се гласува по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещава избирателна секция?

В Изборния кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване чрез посочените способи.

Липсата на дистанционен вот означава, че всеки български гражданин – независимо дали се намира в страната или в чужбина – трябва лично да посети определената за него избирателна секция и да се легитимира с валиден документ за самоличност. Единственото изключение за гласуване извън стандартната секция е за хората с увреждания или настанените в болнични заведения, за които се организират подвижни или специализирани кутии, но отново чрез физическо попълване на бюлетина.

Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на

Избирателната активност към 10.00 ч. по данни на "Тренд"

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)
<p>САЩ признаха, че са загубили <strong>„очите“ на флота </strong>за $240 млн. над Ормуз</p>
„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна
Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната
Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса" в новия 199-местен парламент

Станислав Балабанов упражни правото си на глас

Станислав Балабанов упражни правото си на глас

След гонка с полицията: Шофьор блъсна патрулка във Варненско

След гонка с полицията: Шофьор блъсна патрулка във Варненско

Могъщият Mythos: Как новият ИИ модел стана толкова опасен, че уплаши създателите си?

Могъщият Mythos: Как новият ИИ модел стана толкова опасен, че уплаши създателите си?

Румен Радев: Готови сме на сътрудничество, България има нужда от устойчиво управление

Блясък в бяло: Роузи Хънтингтън-Уайтли триумфира на събитие на Tiffany & Co.

Блясък в бяло: Роузи Хънтингтън-Уайтли триумфира на събитие на Tiffany & Co.

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

Европа обърна гръб на Тръмп: Макрон поведе „бунта“ за Ормузкия проток без участието на САЩ

Европа обърна гръб на Тръмп: Макрон поведе „бунта" за Ормузкия проток без участието на САЩ

България остава най-бедна в ЕС и през 2030 г., Турция ни изпреварва по стандарт

България остава най-бедна в ЕС и през 2030 г., Турция ни изпреварва по стандарт

Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората

Пеевски упражни правото си на глас: Избрах държавата на хората

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука“

От Бил Гейтс до Марго Роби: Кой превзе червения килим на „Оскарите за наука"

ФБР започва разследване по случая с изчезналите учени

Изчезналите учени на САЩ: Тръмп активира ФБР по случая

Николай Попов упражни правото си на глас

Николай Попов упражни правото си на глас

