Гласуване онлайн или по пощата на 19 април? Вижте какво казва законът за дистанционния вот

В ерата на дигитализацията и мобилните услуги, въпросът за възможността да гласуваме от разстояние става все по-актуален. Въпреки дискусиите в обществото, правилата за парламентарните избори на 19 април остават строго дефинирани, като Изборният кодекс не предвижда алтернативни методи за подаване на глас извън физическото присъствие в секциите.

Може ли в изборите за народни представители да се гласува по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещава избирателна секция?

В Изборния кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване чрез посочените способи.

Липсата на дистанционен вот означава, че всеки български гражданин – независимо дали се намира в страната или в чужбина – трябва лично да посети определената за него избирателна секция и да се легитимира с валиден документ за самоличност. Единственото изключение за гласуване извън стандартната секция е за хората с увреждания или настанените в болнични заведения, за които се организират подвижни или специализирани кутии, но отново чрез физическо попълване на бюлетина.