Избори 2026: Всичко, което трябва да знаете, преди да гласувате на 19 април

Кога започва и кога приключва изборният ден, какви документи да подготвим и как да не направим бюлетината си недействителна

18 април 2026, 07:03
Б ългария избира своя нов парламент тази неделя, 19 април. Изборният ден е дълъг, правилата са строги, а информираният избор започва още преди да прекрачите прага на секцията. Екипът на Vesti.bg събра на едно място най-важните отговори на вашите въпроси, за да протече гласуването ви безпроблемно.

Кога и до колко часа можем да гласуваме?

Изборният ден започва точно в 07:00 часа и приключва в 20:00 часа.

Важно: Ако пред секцията все още има чакащи хора в 20:00 часа, гласуването може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа. След това гласуване не се допуска.

С какви документи се гласува?

Единственият начин да се легитимирате пред СИК е чрез валидна лична карта.

Стари паспорти: Важат само „зелените“ паспорти за граждани, родени преди 31.12.1931 г.

Изтекла лична карта: Ако документът ви е изгубен, откраднат или с изтекъл срок, трябва да представите удостоверение за гласуване, издадено от МВР. То се получава по ускорена процедура в полицейските управления дори в самия изборен ден.

Внимание: Не се приема гласуване с шофьорска книжка или международен паспорт (освен в секциите в чужбина).

Машина или хартия: Имаме ли избор?

В секциите с над 300 избиратели всеки гражданин има право на избор – машинно или с хартиена бюлетина. Двата начина са напълно равностойни.

След като изберете метода си, не можете да го промените за същия вот.

В малките секции, болниците и подвижните секции се гласува само с хартия.

Как се гласува правилно, за да е валиден гласът ни?

За да не бъде обявена бюлетината ви за недействителна, спазвайте тези правила:

Химикалът: Пишете само със син химикал. Всеки друг цвят прави гласа ви невалиден.

Знакът: Отбележете своя избор само със знак "X" или "V".

Квадратчето: Знакът трябва да е изцяло в квадратчето на избраната партия или коалиция. Излизането извън него или задраскването на други номера може да опорочи вота.

Преференции: Ако искате да подкрепите конкретен кандидат, отбележете номера му в кръгчето отдясно, но едва след като сте избрали партия в квадратчето отляво.

Какво е абсолютно забранено?

За да избегнете глоби или проблеми с органите на реда, помнете:

Снимки: Забранено е снимането на бюлетината, екрана на машината или разписката с телефон или фотоапарат.

Агитация: Всякаква форма на политическа агитация в изборното помещение е подсъдна.

Показване на вота: Не показвайте попълнената си бюлетина на никого, преди тя да бъде сгъната и подпечатана от комисията.

Студенти и ученици

Студентите редовно обучение и учениците могат да гласуват в населеното място, където учат, ако то е различно от постоянния им адрес. За целта е необходимо да представят заверена студентска/ученическа книжка (или електронно удостоверение) за настоящия семестър и да попълнят декларация на място в секцията.

