Тежка катастрофа с жертва затвори пътя София – Варна

Ш офьор загина на място при катастрофа на първокласния път София – Варна в района на Български извор, съобщи пред БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Сигнал за инцидента е получен около 18:10 ч. Сблъсъкът е между насрещно движещи се тир, пътуващ в посока Варна, и бус – в посока към столицата. По първоначална информация бусът е навлязъл в насрещната лента. Водачът му е загинал на място.

Извършват се огледи, а в Районното управление на МВР в Тетевен е образувано досъдебно производство.

Пътят е затворен, въведени са обходни маршрути и в двете посоки: за София - през село Сопот - Угърчин - автомагистрала "Хемус", а за Варна - по автомагистрала "Хемус" до пътен възел път III-307 Угърчин - Микре, информират от Агенция "Пътна инфраструктура". Движението се регулира от екип на "Пътна полиция".