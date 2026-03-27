Парламентарни избори

Операция "Купен вот": Масирани акции срещу търговията с гласове в страната

Полицията извършва проверки в различни региони на България за предотвратяване на изборни нарушения и ограничаване на незаконното влияние върху избирателния процес

27 март 2026, 11:22
Полицейски акции срещу изборни измами в части от страната

Показаха как ще изглеждат бюлетините за вота на 19 април

Над 60 000 български граждани в 68 държави са подали заявления за гласуване в чужбина

Проучване на „Тренд": Колко партии ще влязат в следващия парламент

МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите

Започна предизборната кампания за предсрочния вот на 19 април

ЦИК регистрира 4786 кандидати за парламентарния вот на 19 април

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

В различни части на България се провеждат специализирани полицейски акции срещу купуването на гласове и нарушенията на избирателните права, като органите на реда проверяват сигнали за организирани схеми за влияние върху вота и предотвратяване на изборни злоупотреби преди предстоящите избори.

  • Кърджали

Специализирана операция за противодействие на конвенционалната престъпност и на престъпления, свързани с политическите права на гражданите започна тази сутрин на територията на Областната дирекция на МВР-Кърджали, съобщиха от пресцентъра на полицията в Кърджали.

Участват представители на „Криминална", „Икономическа", „Охранителна" и „Пътна полиция", разследващи полицаи експерти от Научно-техническата лаборатория и на Зоналното жандармерийско управление в Кърджали. Проверките обхващат търговски обекти, заложни къщи и валутни бюра, офиси за бързи кредити, лица, за които има сигнали, че разполагат с финансов ресурс неправомерно да влияят на вота на гражданите на предстоящите избори за народни представители. На територията на 6-те полицейски управления са изградени контролно-пропускателни пунктове за проверки на моторни превозни средства и граждани. Действията на полицията по целите на операция ще продължат през целия ден.  

  • Благоевград 

На територията на област Благоевград е в ход специализирана полицейска операция по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Оттам посочват, че резултатите от акцията ще бъдат съобщени по-късно днес.

  • Харманли и Тополовград

Двама души са задържани по подозрение в упражняване на изборна търговия в Харманли и Тополовград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково. Жител на Харманли на 36 г. е бил заподозрян в извършването на престъпление срещу изборните права на гражданите. След претърсване на обитаваното от него жилище и работното му място са намерени три тетрадки и листове с изписани на тях имена и различни парични суми срещу тях. Той е задържан до 24 часа, работата по случая продължава.

Вторият задържан е в Тополовград. На работното му място са открити две тетрадки с имена и суми срещу тях, за което има сигнал, че е склонявал граждани да упражнят правото си на глас в полза на определен политически кандидат. Действията на полицаите и при двата случая са докладвани и съгласувани с дежурен прокурор. До момента в ОДМВР - Хасково има шестима задържани за купуване на гласове. Общият брой на сигналите за изборни нарушения в областта достигна 20, допълват от полицията. 

Специализираната полицейска операция в хода на предизборната кампания в региона започна на 18 март. На междуинституционална среща в областната администрация в Хасково вчера директорът на ОДМВР Мирослав Христов каза, че натиск върху избиратели се оказва не само чрез парични средства, но и чрез опрощаване на заеми и задължения в търговски обекти.

  • Брегово 

Петима души са задържани, като са образувани и пет досъдебни производства, при специализирана полицейска операция, проведена вчера от полицейски служители в град Брегово и населени места в общината. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Акцията е била насочена към предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите и противодействие на конвенционалната престъпност. При проверки в три търговски обекта в Брегово и село Гъмзово са иззети тетрадки със списъци с имена и суми, като се проверяват съмнения за купуване на гласове чрез опрощаване на задължения. По случаите са образувани три досъдебни производства.

Иззети са също незаконно притежавана пушка и суха тревиста маса, реагирала на канабис при полеви тест, по които са образувани още две производства.

В хода на акцията са проверени 53 автомобила и 61 души, като за нарушения по Закона за движението по пътищата са съставени девет фиша. От полицията посочват, че контролната дейност продължава.

Вчера на брифинг пред медиите във Видин изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че до момента в страната са регистрирани 420 сигнала за нарушения и са образувани 128 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите.

  • Бургас

Тринайсет са проверените лица, от които осем са задържани при проведената днес специализирана полицейска операция „Купен вот" на територията на община Карнобат. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Бургас.

Образувани са шест досъдебни производства срещу петима души. ​Пет от производствата са по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс за престъпления, свързани с изборните права на гражданите, а едно е за държане на наркотични вещества. В един от задържаните са намерени и иззети над 13 000 евро в банкноти по 50 и 100 евро, както и списъци с имена и различни суми срещу тях. В други са намерени списъци и газов пистолет, в трети са установени снимки на чужди лични карти, а в четвърти - лични и дебитни карти и списъци с имена. Разпитани са четирима души, които са получавали или на които са били обещавани парични средства, за да гласуват за определена партия. В хода на операцията при претърсване на адрес са намерени и иззети над 20 топчета с високорискови наркотични вещества от рода на конопа, както и канабисови семки за отглеждане на марихуана. Работата по случаите продължава.

Припомняме, че на 25 март т.г. бяха задържани шестима мъже при специализирана полицейска операция по противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, конвенционалната престъпност и наркоразпространението, протекла на територията на Четвърто районно управление-Бургас. Тогава бяха открити и иззети списъци с имена, за които има данни, че са във връзка с предстоящите избори, както и надписани пликове със сумата от 50 евро във всеки от тях. На един от адресите бе открита сумата от 7000 евро.

На 17 март в бургаския квартал „Комлука" бяха задържани други десет души при операция с цел противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. Намерени и иззети бяха тетрадки с имена и адреси, а в хода на действието бе открита и нарколаборатория. 

  • Шумен

Служители на полицейското управление в Нови пазар иззеха от търговски обект в с. Мировци тефтер с изписани имена и суми срещу тях, който е приобщен към образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен. 

Оттам уточниха, че полицаите са намерили тефтера след проверка и претърсване на търговския обект в хода на полицейска операция. 

На 25 март бяха задържани шестима души при полицейската операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права в Шуменско. 

Нашите действия ще продължат и следващите дни на територията на всички общини в областта на онези места, които са изведени като рискови и основно там, където сме извели рискови секции. „От началото на седмицата е засилено полицейското присъствие на изведените като рискови места. Провежда се активна профилактика на криминалния контингент. Тези наши действия ще продължат до края на изборния ден, като основната ни цел е гарантиране на честни избори“, каза пред журналисти в хода на полицейската операция директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Георги Гендов. 

 

Източник: БТА    
