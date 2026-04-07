Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Машинист на високоскоростен влак загина, след като композицията се сблъска с тежкотоварен камион край Ланс, между градовете Ланс и Бетюн в Северна Франция, предаде Франс прес.

По данни на местните власти 13 души са пострадали, като двама от тях са в тежко състояние.

Инцидентът е станал около 07:00 ч. местно време, когато влакът е преминавал през железопътен прелез, съобщиха от SNCF.

Френският министър на транспорта Филип Табаро обяви в социалната мрежа X, че ще посети мястото на катастрофата заедно с ръководителя на железниците Жан Кастекс.

Към момента не се съобщават официални подробности за причините, довели до сблъсъка.

От SNCF уточниха, че железопътното движение между Ланс и Бетюн е временно преустановено и се очаква да бъде възстановено най-рано във вторник вечер.