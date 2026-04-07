България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

Д а се приоритизират възможностите за реверсивни доставки на природен газ към България с оглед очаквания добив в Черно море до 8 млрд. куб. м годишно – за това призова служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на среща с посланика на Румъния у нас Бръндуша Йоана Предеску, съобщиха от Министерството на енергетиката.

„Да се приоритизират възможностите за реверсивни доставки на природен газ към България с оглед очаквания добив от Черно море до 8 млрд. куб. м годишно“, заяви Трайков. Той изрази надежда, че и блоковете, предоставени от България за проучване, ще дадат положителни резултати.

По време на срещата е било подчертано, че страната ни напредва с разширението на газопреносната мрежа по направлението Рупча – Ветрино, част от т.нар. Вертикален газов коридор. Очаква се проектът да увеличи капацитета за пренос от 5 на 10 млрд. куб. м годишно в посока юг–север, като търговската експлоатация е планирана за октомври 2026 г.

„Паралелно се приключват и регулаторни решения, които ще допринесат за по-конкурентни цени на бъдещите доставки“, посочи министърът.

България вече е предприела стратегическа инициатива за провеждане на срещи в София с координатора на CESEC, американски партньори и националния регулатор.

„Тези разговори дадоха тласък към по-конкурентни тарифи и по-ефективна работа на платформите за капацитет“, подчерта Трайков.

В рамките на разговора са били обсъдени и ключови енергийни проекти в региона, сред които подводният електрически кабел по маршрута Азербайджан – Грузия – Румъния, както и възможностите България да се включи при определени условия. Румънската страна е заявила готовност да подкрепи подобно участие.

Двете страни са дискутирали и развитието на зеления коридор Азербайджан – Грузия – Турция – България, като основните принципи на инициативата вече са съгласувани.

Сред темите на срещата са били и инфраструктурни проекти с ключово значение за региона, включително изграждането на трети мост над река Дунав. България очаква ускоряване на работата по новото съоръжение, което ще включва железопътна и автомобилна връзка, както и прилежаща инфраструктура от по 15 километра от двете страни на границата, финансирана със средства от ЕС.

Забавянето на проекта е свързано с неколкократното спиране на процедурите от румънската национална компания за пътища CNAIR, като причината е необходимостта от допълнителни разяснения по обществените поръчки.

Министър Трайков информира още, че се очаква в близко време да бъде избран изпълнител за предпроектното проучване на участъка Велико Търново в посока автомагистрала „Марица“.

„При бъдещо разширяване на магистралата Александруполис – Констанца до украинската граница този участък може да се превърне в ключово трасе за следвоенното възстановяване на Украйна“, подчерта той.

Разговорите между София и Букурещ подчертават засиленото сътрудничество в енергетиката и инфраструктурата, с акцент върху сигурността на доставките и развитието на стратегически транспортни връзки в Югоизточна Европа.