Откриха първия строук център в столичната болница "Св. Анна"

П ървият специализиран строук център в България беше открит в УМБАЛ „Св. Анна“ в София. В него ще се диагностицират и лекуват пациенти с мозъчно-съдови заболявания, като основният фокус ще бъде върху хора, пострадали от инсулт.

Центърът е част от по-широка национална стратегия за подобряване на спешната помощ и лечението на инсулти – едно от водещите заболявания, причиняващи смъртност и инвалидизация в страната.

Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски съобщи, че в София предстои разкриването на още два подобни центъра – в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и УМБАЛ „Иван Рилски“.

Паралелно с това се планира изграждането на още три строук центъра в страната – в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен и УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна.

Финансирането на инициативата се осигурява по Плана за възстановяване и устойчивост, като общата стойност на инвестицията надхвърля 100 милиона евро. Средствата ще бъдат използвани както за изграждането на центровете, така и за модерно медицинско оборудване.

Освен шестте основни строук центъра, още 17 болници в страната ще бъдат оборудвани с необходимата апаратура и ще бъдат свързани в обща мрежа.

Предвижда се създаването на дигитална платформа, която ще позволи на лекарите да обменят информация и да провеждат консултации в реално време.

Тази система ще даде възможност на медицинските екипи в по-малки лечебни заведения да получават бърза експертна помощ от специализираните центрове, което е от ключово значение при лечението на инсулт, където времето е решаващ фактор.

Създаването на мрежа от строук центрове цели значително да подобри ранната диагностика, бързия достъп до лечение и шансовете за възстановяване на пациентите в цялата страна.