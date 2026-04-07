Доналд Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник вечерта, че последните му оплаквания към NATO водят началото си от противопоставяне по-рано тази година около Гренландия.

"Всичко започна, ако искате да знаете истината, с Гренландия", каза Тръмп по време на пресконференция в Белия дом. "Искаме Гренландия. Те не искат да ни я дадат. И аз казах: ‘довиждане".

Коментарът възобновява спор, който разтърси трансатлантическите отношения през януари, когато Тръмп заплаши да поеме контрол над самоуправляващата се датска територия, преди да се оттегли след постигнато споразумение. Случаят предизвика тревога в цяла Европа, като Дания според съобщенията е подготвяла планове за извънредни ситуации в случай на американско нахлуване на острова.

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

Тръмп използва понеделнишката пресконференция, за да разшири атаката си срещу НАТО, обвинявайки трансатлантическите военни съюзници, че не са подкрепили Вашингтон по време на войната с Иран.

"Мисля, че това е петно върху НАТО, което никога няма да изчезне", каза той, добавяйки, че е "много разочарован" от липсата на военна подкрепа, след като няколко държави, включително Испания, отказали достъп до бази или въздушно пространство, а европейските правителства отказали да изпратят военни кораби за осигуряване на Ормузкия проток.

Коментарите повтарят нарастваща вълна от критики от администрацията на Тръмп. Тръмп подхвърли идеята САЩ да се оттеглят от НАТО миналата седмица, докато държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди, че Алиансът рискува да се превърне в "не много добро споразумение" за Вашингтон.

Европейските лидери засега устояват на натиска на САЩ. В разговор миналия четвъртък, в който са участвали повече от 40 лидери, правителствата обсъдили дипломатически и икономически стъпки за повторно отваряне на Ормузкия проток, но се спрели преди всякакъв конкретен военен ангажимент. Президентът на Франция Еманюел Макрон отишъл още по-далеч, предупреждавайки, че подобна военна операция би била "нереалистична".

Тръмп: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте трябва да се срещне с Тръмп, Рубио и американския министър на отбраната Пийт Хегсет във Вашингтон в сряда в опит да се намалят напреженията.

Тръмп обаче, от своя страна, изглежда не е впечатлен.

"Те ще кажат: "о, ще направим това. Ще направим онова", каза той.