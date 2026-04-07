Подготви двора си за пролетта с мощна безжична косачка-тример 8 в 1

П ролетта е времето, когато дворът оживява - но и когато работата започва. С Fast Mower by Rotorazer поддържате тревата, оформяте ръбовете и подрязвате храсти бързо, лесно и без усилие. Без кабели и без ограничения, тя ви дава пълна свобода на движение и удобство при работа.

Косачка, тример и тример за ръбове - 8 в 1

Мощен високопроизводителен меден мотор

Безжичен дизайн за свобода на движение

Дълготрайна 21V Li-Ion батерия

Мултифункционални режещи инструменти:

○ Стоманена корда за косене - идеална за подрязване на деликатни тревни площи и млада трева

○ Метални ножове от неръждаема стомана - перфектни за рязане

○ Стоманен дискове за циркуляр - за подрязване на по-дебели клони и храсти

○ Регулируема телескопична дръжка и ръкохватка на 90° ъгъла - настройте дължината и ъгъла на рязане според вашите нужди

○ Колела за плавно и лесно движение: движете косачката с лекота, без да се натоварвате

Източник: SkyShop

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:

1 x ROTORAZER 8-в-1

1 x Li-Ion батерия 1300mAh

1 x Зарядно устройство

1 x Опора за ръка

1 x Глава тример

1 x Малък предпазител

2 x Метални острие

2 x Пластмасово острие

3 x Кръгъл режещ диск

1 x Шестограм • 1 x Отвертка

1 x Чифт колела

1 x Капак

1 x Винт

1 x Гаечен ключ

1 x Предпазна рамка против сблъсъци

2 x Стоманени корди за косене

1 x Ръководство за употреба