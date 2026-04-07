Могат ли САЩ наистина да напуснат НАТО?

Доналд Тръмп вече многократно заяви, че сериозно обмисля да изтегли САЩ от НАТО

7 април 2026, 12:11
Д оналд Тръмп вече многократно заяви, че сериозно обмисля да изтегли САЩ от НАТО, съобщава Deutsche Welle.

Може ли обаче да го направи?

Ето фактите:

Когато и да настъпи краят на войната в Иран, това ще отвори една нова много сериозна тема за САЩ и Европа, която Доналд Тръмп вече постави във фокуса - бъдещето на членството на страната му в НАТО.

Може ли Тръмп да бъде спрян

Тръмп вече многократно заяви, че сериозно обмисля да изтегли САЩ от военния съюз, който определи като "книжен тигър". Може ли обаче да го направи?

През 2023 година Конгресът прие закон, според който подобно решение може да бъде взето с одобрението на две трети от сенаторите. Републиканците не разполагат с такова мнозинство, а сред вносителите на закона беше и сегашният външен министър Марко Рубио.

Към днешна дата обаче Рубио също говори за това, че САЩ трябва да преосмислят "отношенията си с НАТО". А Доналд Тръмп вече е демонстрирал, че може да заобикаля правилата. Интервенцията в Иран е пример за това - той я започна, без да получи одобрение от Конгреса, както изисква Законът за военните правомощия от 1973 година. 

Ако Тръмп все пак предприеме опит да изтегли САЩ от НАТО без одобрение от Конгреса, въпросът вероятно ще отиде в съда. 

Но дори и да не започне процедура по изтеглянето на САЩ от НАТО, американският президент може сериозно да навреди на военния съюз, отбелязва в тази връзка "Политико".

Срив на доверието

Реториката на Тръмп спрямо НАТО е всичко друго, но не и приятелска. Наскоро той определи Алианса като "книжен тигър" и подчерта, че дори Путин знаел това. През годините Тръмп наложи дихотомия в говоренето за НАТО - "ние" и "вие", т.е. Щатите и всички останали държави, които са част от организацията. Американският президент заплаши, че ще разреши на "Русия да прави каквото си иска" с държавите, които не повишат разходите си за отбрана, и остро нападна Испания, която първа отказа да предостави въздушните си бази за удари срещу Иран. Подобни изказвания "накърняват доверието в отбранителната и възпираща роля на НАТО", коментира пред "Политико" Герлинде Нихус, която дълги години е работила за НАТО.

Доналд Тръмп многократно е изразявал съмнения, че другите държави ще защитават САЩ, ако се наложи, а отказът за участие в конфликта с Иран още повече подсили тези нападки. В същото време САЩ продължават да са единствената държава в света, в чиято подкрепа е бил активиран член 5 от Североатлантическия договор - държавите от НАТО години наред подкрепяха активно американската офанзива в Афганистан.

Вашингтон може да блокира работата на НАТО

Представителите на Вашингтон са в състояние сериозно да саботират работата на НАТО, където решенията се взимат с единодушие. Това вече се случва, като се блокират доклади по теми като климатичните промени и сигурността, разкриват източници на "Политико".

Американците може да откажат и да плащат годишните си вноски, които представляват около 15% от бюджета на Алианса. А това сериозно би натоварило европейските държави и Канада.

Изтегляне на американските войници от Европа

Военният алианс е създаден през 1949 година с две основни цели - възпиране на Съветския съюз и гарантиране на обща защита при голяма заплаха, подобна на тази от нацистка Германия.

За целта към 2026 година на Стария континент са разположени над 80 000 американски войници в повече от 30 бази. Ако САЩ започнат да нарушават ангажиментите си по договора и изтеглят свои войници от Европа, европейските съюзници ще трябва да запълнят липсите. Това обаче е малко вероятно - американските бази са необходими на Вашингтон за операции като тази в Иран, в която ролята на разположената в Германия база Рамщайн например е ключова.

Но най-важен за Европа си остава ядреният чадър, който САЩ е разтворил над Стария континент. В последните месеци обаче активно се говори за осигуряване на обща европейска ядрена защита от страна на Франция и Великобритания.

Меко изтегляне от Алианса

Тръмп може да преустанови ангажимента на Вашингтон и без формално да изтегля страната си от НАТО. САЩ биха могли да бойкотират срещите на НАТО или да оттеглят делегацията си, както и да не участват в четиригодишното военно планиране. В тази връзка кратка историческа справка: през 1966 г. френският президент Шарл де Гол напусна интегрираното командване на НАТО, както направи за кратко и Гърция през 1974 година.

На практика обаче в случая със САЩ това би опустошило Алианса, отбелязва пред "Политико" военният експерт Ед Арнолд, който също е работил за организацията. Предвид сравнително централната роля на Вашингтон това вероятно би означавало изтегляне на всички американски войски в НАТО.

Последната опция - пълно изтегляне на САЩ от НАТО - все още се смята за малко вероятна, включително сред дипломатическите среди, заключава "Политико".

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Доналд Тръмп НАТО Изтегляне от НАТО САЩ Конгрес Военен съюз Европа Доверие Американски войници Ядрен чадър
Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II“

Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II“

Маневри и съвети за реакция при аварийно спиране (ВИДЕО)

Маневри и съвети за реакция при аварийно спиране (ВИДЕО)

Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

Осезаемо забавяне на продажбите на имоти в големите градове

Осезаемо забавяне на продажбите на имоти в големите градове

pariteni.bg
Котките също изпитват тъга

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Последни новини

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

Парламентарни избори Преди 21 минути

Това съобщи заместник-председателят на Централната избирателна комисия Росица Матева

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Свят Преди 27 минути

Железопътното движение между Ланс и Бетюн е временно преустановено

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България Преди 33 минути

Мелания и Доналд Тръмп до великденски заек в Белия дом

„Бием се за вашето бъдеще“ - Мелания Тръмп към децата в Иран на Великден

Свят Преди 38 минути

Президентът на САЩ не може да спре да говори за Иран дори застанал до великденски заек и аудитория от деца

Започват масирани проверки на строителни обекти в район „Студентски“

Започват масирани проверки на строителни обекти в район „Студентски“

България Преди 58 минути

Ще се следи за спазването на изискванията при транспортиране на земни маси и строителни отпадъци

<p>Къде се намират електроцентралите на Иран, които Тръмп заплаши да унищожи?</p>

Къде се намират електроцентралите на Иран, за които Тръмп заплашва, че ще бъдат унищожени

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи електроцентрали и мостове до 20:00 ч. във вторник, ако Иран не отвори Ормузкия проток

,

Битка за Червено море: Етиопия и Еритрея на прага на нов кървав конфликт

Свят Преди 1 час

Напрежението между Етиопия и Еритрея заплашва да ескалира до открит военен конфликт

НЛО

„Няма да спите нощем“: Защо Вашингтон крие истината за извънземните?

Любопитно Преди 1 час

Човечеството е оставено на милостта на технологично превъзходен извънземен разум, срещу който нямаме защита, твърдят водещи изследователи

Главният изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов

Vivacom поставя хората в центъра на технологиите

Любопитно Преди 1 час

Телекомът с нова структура в подкрепа на стратегията си и въвеждането на AI като инструмент в помощ на екипите

Експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни бомби

Експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни бомби

Свят Преди 1 час

Нанесени са щети на сгради и паркирани автомобили

Акция срещу купуването на гласове и в Кюстендил, 7 души са арестувани

Акция срещу купуването на гласове и в Кюстендил, 7 души са арестувани

България Преди 1 час

При трима от тях са открити и иззети различни суми пари

Яхти, частни самолети и лукс: Племенницата на най-могъщия ирански генерал се оказа в затвора

Яхти, частни самолети и лукс: Племенницата на най-могъщия ирански генерал се оказа в затвора

Свят Преди 1 час

​Майка ѝ също е задържана заради предполагаеми връзки с иранския режим, съобщават американските власти

Кървава драма в Русия: Ученик прободе смъртоносно с нож учителка

Кървава драма в Русия: Ученик прободе смъртоносно с нож учителка

Свят Преди 1 час

Тя е била приета в болница в много тежко състояние, лекарите не са успели да спасят живота ѝ

Димитър Радев пред „Ройтерс“: България отчете ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

Димитър Радев пред „Ройтерс“: България отчете ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

България Преди 1 час

Управителят на БНБ обяви пред „Ройтерс“, че ефектът от еврото върху цените у нас е едва 0,4%, а подкрепата за валутата вече надхвърля 54%. Радев обаче предупреди за нови рискове пред еврозоната и възможни повишения на лихвите още през юни заради войната

„Без аналог“: Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

„Без аналог“: Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

Любопитно Преди 2 часа

Артефактът на възраст 1400 години е бил открит наскоро в древния град Хипос, важен епископски център по време на византийската епоха. Градът някога е бил единственият християнски град около Галилейското езеро, контролиращ територии, свързани със служението на Исус

Кораб с 30 пътници заседна край острова от филма "Корабокрушенецът"

Кораб с 30 пътници заседна край острова от филма "Корабокрушенецът"

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал край остров, известен от филма "Корабокрушенецът" с Том Ханкс

Всичко от днес

От мрежата

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Ирина и Иван посрещат Великден в Гърция

Edna.bg

Джеки Чан на 72 и още скача без дубльор

Edna.bg

Официално: Хари Магуайър остава в Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Кметът на Добрич отговори на Веласкес за терена

Gong.bg

Още заразени с морбили в Плевен и Враца, болниците там - почти пълни

Nova.bg

МЗ иска подробности за поръчката за Националната детска болница

Nova.bg