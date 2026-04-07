Свят

„Бием се за вашето бъдеще“ - Мелания Тръмп към децата в Иран на Великден

Президентът на САЩ не може да спре да говори за Иран дори застанал до великденски заек и аудитория от деца

7 април 2026, 12:17
„Бием се за вашето бъдеще“ - Мелания Тръмп към децата в Иран на Великден
Мелания и Доналд Тръмп до великденски заек в Белия дом   
Източник: GettyImages

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп в понеделник заяви, че нейното послание към децата на Иран е, че войната между САЩ и Израел е в тяхна полза, докато тя и президентът бяха домакини на деца за великденското търкаляне на яйца в Белия дом.

Мелания Тръмп даде това про-военно обяснение встрани от ежегодното събитие на Южната морава, когато репортер я попита за „послание към деца, които се намират във военни зони“. „Всичко това се случва за тяхното бъдеще, за да бъдат в безопасност в идните години“, каза тя.

Президентът Доналд Тръмп, стоящ наблизо, добави: „За тях се бием. Бием се за децата, които сега са във военна зона. Пазим ги във възможно най-голяма безопасност, доколкото можем“.

„Бием се за техните родители, техните баби и дядовци. Бием се за тях. Бием се за тяхното бъдеще“, продължи президентът. „Времето, когато иранският народ е най-нещастен, когато чувате бомби навсякъде, е, когато тези бомби спрат“, твърди Тръмп, като заяви, че иранските граждани казват: „искаме те да се върнат“.

Великден в Белия дом: Приказки, заек и заплахи към Иран
13 снимки
Белия дом Великден Доналд Тръмп Мелания Тръмп
Белия дом Великден Доналд Тръмп Мелания Тръмп
Белия дом Великден Доналд Тръмп Мелания Тръмп
Белия дом Великден Доналд Тръмп Мелания Тръмп

Първата двойка прекара сутринта, участвайки в традиционни дейности, включително да дадат сигнал със свирка за началото на самото търкаляне на яйца, при което малки деца бутат яйце по тревата по начин, наподобяващ хокей на трева. В един момент президентът Тръмп се наведе, за да покаже на дете как да търкаля яйцето с дървената си лъжица.

По-късно, докато седеше около маса и наблюдаваше деца, които оцветяват рисунки за военнослужещи, президентът се подигра с използването на автоматично устройство за подписване от неговия предшественик Джо Байдън.

„Байдън не беше способен да подпише името си, затова го следваха с тази голяма машина“, каза той на децата. Освен това той каза, че може да даде автографи, които после децата да продадат онлайн за 25 хил. доларa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CNN (@cnn)

След това двойката се раздели и Мелания Тръмп се присъедини към играта „Be Best“ Ring Toss, където раздаваше големи червени рингове на децата, за да ги хвърлят върху куки. Тя също позира за снимки, включително селфи с представителя Майк Лоулър (републиканец от Ню Йорк) и двете му дъщери.

Лоулър, облечен в черен полар с бродирано изображение на щата Ню Йорк, каза пред The Post, че първата дама е направила комплимент на съвпадащите розови рокли с цветя на дъщерите му. „Те обичат Мелания“, каза той.

Първата дама завърши времето си на Южната морава, като прочете „The Runaway Bunny“ на група деца в къта за четене в Розовата градина. Тя описа книгата като своя любима и я нарече „красива история“. Добави, че е сигурна, че всички майки могат да се свържат с това колко много майката зайка обича своето малко зайче.

Очаква се повече от 30 000 гости да преминат през Южната морава за празненствата, които датират от 1878 г. „Днес е много специален ден. Това е ден, в който празнуваме Исус, това е ден, в който празнуваме религията“, каза президентът Тръмп на гостите, когато откри празненството.

По-голямата част от изказването на президента обаче беше фокусирана върху конфликта с Иран, включително дръзкото спасяване на двама пилоти на изтребители, свалени в петък.

Той също така отбеляза „много значимата стъпка“ на Иран в понеделник да предложи 10-точково предложение за мир, преди заплахата на президента да унищожи ирански електроцентрали и мостове във вторник, ако няма сделка.

На път към Овалния кабинет той спря навън, за да помаха на тълпата, като им каза, че слушат неговия личен плейлист по озвучителната система. „Честит Великден“, каза той, докато се отправяше навътре.

По темата

Източник: The New York Post, CNN    
Последвайте ни
Нови случаи на заразени с морбили във Враца и Плевен

Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II"

Маневри и съвети за реакция при аварийно спиране (ВИДЕО)

Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

Осезаемо забавяне на продажбите на имоти в големите градове

pariteni.bg
Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Луната ще &quot;отхапе&quot;&nbsp;малка част от слънчевия диск в България&nbsp;</p>

Рядко двойно затъмнение през август 2026 г. - кога и къде да го наблюдавате

Любопитно Преди 23 минути

През август 2026 г. ни очаква рядък "двоен" сезон на затъмненията - пълно слънчево затъмнение на 12 август и частично лунно затъмнение на 28 август, видими в различни части на света, като България ще наблюдава частични фази

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Свят Преди 27 минути

Железопътното движение между Ланс и Бетюн е временно преустановено

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България Преди 33 минути

Снимката е архивна

Могат ли САЩ наистина да напуснат НАТО?

Свят Преди 44 минути

Доналд Тръмп вече многократно заяви, че сериозно обмисля да изтегли САЩ от НАТО

Започват масирани проверки на строителни обекти в район „Студентски“

Започват масирани проверки на строителни обекти в район „Студентски“

България Преди 58 минути

Ще се следи за спазването на изискванията при транспортиране на земни маси и строителни отпадъци

<p>Къде се намират електроцентралите на Иран, които Тръмп заплаши да унищожи?</p>

Къде се намират електроцентралите на Иран, за които Тръмп заплашва, че ще бъдат унищожени

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи електроцентрали и мостове до 20:00 ч. във вторник, ако Иран не отвори Ормузкия проток

,

Битка за Червено море: Етиопия и Еритрея на прага на нов кървав конфликт

Свят Преди 1 час

Напрежението между Етиопия и Еритрея заплашва да ескалира до открит военен конфликт

НЛО

„Няма да спите нощем“: Защо Вашингтон крие истината за извънземните?

Любопитно Преди 1 час

Човечеството е оставено на милостта на технологично превъзходен извънземен разум, срещу който нямаме защита, твърдят водещи изследователи

Главният изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов

Vivacom поставя хората в центъра на технологиите

Любопитно Преди 1 час

Телекомът с нова структура в подкрепа на стратегията си и въвеждането на AI като инструмент в помощ на екипите

Експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни бомби

Експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни бомби

Свят Преди 1 час

Нанесени са щети на сгради и паркирани автомобили

Акция срещу купуването на гласове и в Кюстендил, 7 души са арестувани

Акция срещу купуването на гласове и в Кюстендил, 7 души са арестувани

България Преди 1 час

При трима от тях са открити и иззети различни суми пари

Яхти, частни самолети и лукс: Племенницата на най-могъщия ирански генерал се оказа в затвора

Яхти, частни самолети и лукс: Племенницата на най-могъщия ирански генерал се оказа в затвора

Свят Преди 1 час

​Майка ѝ също е задържана заради предполагаеми връзки с иранския режим, съобщават американските власти

Кървава драма в Русия: Ученик прободе смъртоносно с нож учителка

Кървава драма в Русия: Ученик прободе смъртоносно с нож учителка

Свят Преди 1 час

Тя е била приета в болница в много тежко състояние, лекарите не са успели да спасят живота ѝ

Димитър Радев пред „Ройтерс“: България отчете ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

Димитър Радев пред „Ройтерс“: България отчете ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

България Преди 1 час

Управителят на БНБ обяви пред „Ройтерс“, че ефектът от еврото върху цените у нас е едва 0,4%, а подкрепата за валутата вече надхвърля 54%. Радев обаче предупреди за нови рискове пред еврозоната и възможни повишения на лихвите още през юни заради войната

„Без аналог“: Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

„Без аналог“: Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

Любопитно Преди 2 часа

Артефактът на възраст 1400 години е бил открит наскоро в древния град Хипос, важен епископски център по време на византийската епоха. Градът някога е бил единственият християнски град около Галилейското езеро, контролиращ територии, свързани със служението на Исус

Кораб с 30 пътници заседна край острова от филма "Корабокрушенецът"

Кораб с 30 пътници заседна край острова от филма "Корабокрушенецът"

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал край остров, известен от филма "Корабокрушенецът" с Том Ханкс

Всичко от днес

От мрежата

