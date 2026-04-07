„Бием се за вашето бъдеще“ - Мелания Тръмп към децата в Иран на Великден

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп в понеделник заяви, че нейното послание към децата на Иран е, че войната между САЩ и Израел е в тяхна полза, докато тя и президентът бяха домакини на деца за великденското търкаляне на яйца в Белия дом.

Мелания Тръмп даде това про-военно обяснение встрани от ежегодното събитие на Южната морава, когато репортер я попита за „послание към деца, които се намират във военни зони“. „Всичко това се случва за тяхното бъдеще, за да бъдат в безопасност в идните години“, каза тя.

Президентът Доналд Тръмп, стоящ наблизо, добави: „За тях се бием. Бием се за децата, които сега са във военна зона. Пазим ги във възможно най-голяма безопасност, доколкото можем“.

„Бием се за техните родители, техните баби и дядовци. Бием се за тях. Бием се за тяхното бъдеще“, продължи президентът. „Времето, когато иранският народ е най-нещастен, когато чувате бомби навсякъде, е, когато тези бомби спрат“, твърди Тръмп, като заяви, че иранските граждани казват: „искаме те да се върнат“.

Първата двойка прекара сутринта, участвайки в традиционни дейности, включително да дадат сигнал със свирка за началото на самото търкаляне на яйца, при което малки деца бутат яйце по тревата по начин, наподобяващ хокей на трева. В един момент президентът Тръмп се наведе, за да покаже на дете как да търкаля яйцето с дървената си лъжица.

По-късно, докато седеше около маса и наблюдаваше деца, които оцветяват рисунки за военнослужещи, президентът се подигра с използването на автоматично устройство за подписване от неговия предшественик Джо Байдън.

„Байдън не беше способен да подпише името си, затова го следваха с тази голяма машина“, каза той на децата. Освен това той каза, че може да даде автографи, които после децата да продадат онлайн за 25 хил. доларa.

След това двойката се раздели и Мелания Тръмп се присъедини към играта „Be Best“ Ring Toss, където раздаваше големи червени рингове на децата, за да ги хвърлят върху куки. Тя също позира за снимки, включително селфи с представителя Майк Лоулър (републиканец от Ню Йорк) и двете му дъщери.

Лоулър, облечен в черен полар с бродирано изображение на щата Ню Йорк, каза пред The Post, че първата дама е направила комплимент на съвпадащите розови рокли с цветя на дъщерите му. „Те обичат Мелания“, каза той.

Първата дама завърши времето си на Южната морава, като прочете „The Runaway Bunny“ на група деца в къта за четене в Розовата градина. Тя описа книгата като своя любима и я нарече „красива история“. Добави, че е сигурна, че всички майки могат да се свържат с това колко много майката зайка обича своето малко зайче.

Очаква се повече от 30 000 гости да преминат през Южната морава за празненствата, които датират от 1878 г. „Днес е много специален ден. Това е ден, в който празнуваме Исус, това е ден, в който празнуваме религията“, каза президентът Тръмп на гостите, когато откри празненството.

По-голямата част от изказването на президента обаче беше фокусирана върху конфликта с Иран, включително дръзкото спасяване на двама пилоти на изтребители, свалени в петък.

Той също така отбеляза „много значимата стъпка“ на Иран в понеделник да предложи 10-точково предложение за мир, преди заплахата на президента да унищожи ирански електроцентрали и мостове във вторник, ако няма сделка.

На път към Овалния кабинет той спря навън, за да помаха на тълпата, като им каза, че слушат неговия личен плейлист по озвучителната система. „Честит Великден“, каза той, докато се отправяше навътре.