„Супер Марио Галактиката: Филмът" е най-гледан в киносалоните у нас през миналата седмица

П родължението на филма от 2023 година – "Супер Марио Галактиката: Филмът" е най-гледано у нас миналата седмица, сочат обобщените данни от киносалоните през уикенда. Пътешествието на Марио, Луиджи и приятелите им в Космоса, където се изправят срещу Баузър и сина му, е проследено от 25 280 зрители, а приходите от билети възлизат на 184 862 евро.

На втора позиция е двуседмичният първенец – "Проектът "Аве Мария" с Райън Гослинг в главната роля. Пътуването през Вселената в търсене на начин за спасяването на Земята е гледано от 44 517 зрители и е реализирало 358 232 евро приходи.

Трето място заема втората премиера от миналия петък – романтичният "Драмата" със Зендая и Робърт Патисън в главните роли. Историята за провалената сватбена седмица на двама влюбени е привлякла 4 574 зрители и е донесла 34 922 евро приходи.

Четвърта позиция заема анимацията "Хопъри", която вече месец се излъчва по екраните у нас. За това време историята за бобъра със съзнанието на студентката Мейбъл е гледана от 38 256 зрители и има 278 027 евро приходи.

На пето място е трилърът "Докато смъртта ни раздели 2", продължение на първия филм от 2019 година. Как се справят Грейс и сестра ѝ Фейт с четири съперничещи фамилии са проследили 13 099 зрители, а за трите седмици на екран приходите са 95 990 евро.

На шесто място е хорърът "Те ще те убият". Стилизираната картина с готически елементи и равномерно поддържаното напрежение през целия филм е гледана от 4 173 зрители, а за двете седмици у нас приходите са 29 581 евро.

Седма позиция заема "Брулени хълмове" по романа на Емили Бронте от 1847 г., режисиран от Емералд Фенел. Историята на Катрийн Ърншоу и Хийтклиф – от запознанството им до нейната смърт – е гледана от 86 924 зрители, а за двата месеца у нас приходите от билети са 629 559 евро.

На осмо място е "Зоотрополис 2", който отбелязва вече 19-а седмица сред най-гледаните филми у нас. Разкриването на мистерията с изчезналия змийски квартал е проследено от 244 488 зрители, а приходите възлизат на 1 722 013 евро.

Девета позиция е за анимацията "Ритъмът на джунглата". Как маймуната Мънки и слонът Транк се справят с появилия се в джунглата динозавър са разбрали 3 116 зрители, а за двете седмици на екран приходите са 20 263 евро.

Десето място заема драмата "Споменът за него" по романа на Колин Хувър от 2022 година. Историята за Кена, която неумишлено убива приятеля си – баща на детето ѝ – при пътнотранспортно произшествие, а след излизането си от затвора се бори да върне дъщеря си, е гледана от 10 866 зрители, а за месец в кината приходите са 75 633 евро.

Извън първите 10 най-гледани филми е третата премиера от миналия уикенд. Датският "Последният викинг" е гледан от 93 зрители и има 635 евро приходи.

През миналия уикенд филми са гледали общо 41 688 зрители, като половината от тях са избрали "Супер Марио Галактиката: Филмът". За сравнение, по същото време миналата година на кино са били 96 815 зрители, като двама от всеки трима са гледали "Minecraft: Филмът".