Жена и дете са с опасност за живота след катастрофата край Добрич

Ж ена на 65 години и дете на 13 години са с опасност за живота в болницата в Добрич вследствие на катастрофата, станала снощи по пътя Добрич - Силистра, в района на село Хитово, съобщават от полицията. Възрастната жена е с фрактура на ребрата и пневмоторакс, а детето е с черепно-мозъчна травма.

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

Други две жени също са пострадали при инцидента, като жена на 49 години е с фрактура на ребрата, а 33-годишна жена е изписана за домашно лечение само с охлузни рани. Починалата при катастрофата жена е била на 34 години.

По данни на полицията лекият автомобил, в който са били жените, навлиза в лентата за насрещно движение и се удря челно в товарен автомобил с прикачно ремарке. Шофьорът на камиона е без наранявания, с отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

