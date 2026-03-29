Парламентарни избори

Арести в Монтанско заради подозрения за купуване на гласове

Полицейските действия за гарантиране честността на предстоящия вот в региона продължават

29 март 2026, 11:48
Арести в Монтанско заради подозрения за купуване на гласове
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама души в Монтанско са задържани при акция за полицията за предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

При претърсване в дома на 63-годишен мъж в областния град е намерена тетрадка с имена, цифри и дати, някои от които са задраскани. Мъжът е задържан за денонощие.

Друг мъж на 44 години от Монтана също е задържан по подозрение за купуване на гласове и нарушения на изборното законодателство. В неговия дом е направено претърсване по сигнал, като не са открити неща, които да представляват интерес за проверката, но въпреки това е задържан за 24 часа. По двата случая са образувани досъдебни производства.

При други акции през тази седмица в различни домове и търговски обекти в Монтана, Лом и Вълчедръм бяха открити тетрадки с имена и изписани срещу тях парични суми, откриха бяха дебитни карти на различни хора от тези квартали, а също и пари в брой – общо около 40 000 евро.

Шестима души бяха задържани за по 24 часа, образувани бяха шест досъдебни производства за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Полицейските действия за гарантиране честността на предстоящия вот в региона продължават, заявиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Източник: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков    
акция Монтана купуване на гласове арести избори
По темата

Гюров: Въвеждаме голям пакет от мерки срещу високите цени

Гюров: Въвеждаме голям пакет от мерки срещу високите цени

Неочакван ход: Иран разреши преминаването на още кораби през Ормузкия проток

Неочакван ход: Иран разреши преминаването на още кораби през Ормузкия проток

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

Серия от експлозии разтърсиха Техеран

Серия от експлозии разтърсиха Техеран

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Google иска Android да стане сърцето на софтуерно-дефинираните коли

Google иска Android да стане сърцето на софтуерно-дефинираните коли

carmarket.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Свалиха дрон в близост до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан

Свалиха дрон в близост до дома на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан

САЩ междувременно осъдиха сходна атака, извършена срещу резиденцията на президента на кюрдския автономен регион в Ирак

Aвтобус с израелски туристи катастрофира във Франция, загина момиче

Aвтобус с израелски туристи катастрофира във Франция, загина момиче

Злополуката е станала малко след полунощ в курорта Белвил във Френските Алпи

Издирват шофьор, блъснал полицай по време на проверка край Белица

Издирват шофьор, блъснал полицай по време на проверка край Белица

Инцидентът е станал в събота, малко след полунощ, на входа на града

Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

Ескалация в Залива: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн

Противовъздушните системи са прехванали ракети и дронове, има ранени и щети по индустриални обекти

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Шумен го издирва

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Шумен го издирва

Той е в неизвестност от следобедните часове в събота (28 март)

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Мистериозен сигнал, потвърждаващ първични черни дупки, засякоха учените

Досега никой не ги е наблюдавал директно

<p>Имен ден днес празнуват мъжете с тези имена</p>

Петата неделя на Великия пост е днес, честваме и паметта на виден светец

Свети Марк, Аретусийски епископ, живял в трети век

Кола се вряза в пешеходци в английския град Дарби, има тежко ранени

Кола се вряза в пешеходци в английския град Дарби, има тежко ранени

Шофьорът, мъж на около 30 години, е задържан на място

<p>САЩ се подготвят за седмици на наземни операции в Иран?</p>

The Washington Post: САЩ се подготвят за седмици на наземни операции в Иран

По информация на изданието не става дума за пълномащабно нахлуване, а за ограничени действия с участието на специални части и други подразделения

Погледнете се в огледалото: 5 промени по лицето, които издават липса на магнезий

Погледнете се в огледалото: 5 промени по лицето, които издават липса на магнезий

Списъкът включва появата на тъмни кръгове под очите, които могат да показват не само умора

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Данните на НАСА потвърждават мрачна прогноза: площта на арктическия лед тази зима е статистически изравнена с най-ниските стойности от 1979 г. насам. Учените алармират за дългосрочно изтъняване на ледената покривка, което променя облика на планетата ни.

Забравете за разнообразното меню: Учени разкриха неочакван трик за бързо отслабване

Забравете за разнообразното меню: Учени разкриха неочакван трик за бързо отслабване

Изненадващо изследване на Американската психологическа асоциация установи, че повтарянето на едни и същи ястия води до по-голяма загуба на тегло. Вижте защо еднообразието и стабилният калориен прием са „тайните оръжия“ за автоматичен здравословен избор

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху

Край на Виетнамската война

29 март: „Мир с вкус на пепел“ и краят на един кошмар

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Внимание! Жълт код за значителни валежи в 9 области от страната</p>

Внимание! Жълт код за значителни валежи в 9 области от страната в неделя

През следващото денонощие времето ще се задържи предимно облачно

Американският военен кораб USS Tripoli пристигна в Близкия изток

Американският военен кораб USS Tripoli пристигна в Близкия изток

Това от своя страна засили спекулациите за евентуално разполагане на американски сухопътни войски в Иран

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Час напред и по-малко сън: Трикове за бързо свикване

Edna.bg

След 14 години брак Блейк Лайвли с неочаквано признание за Райън Рейнолдс

Edna.bg

Георги Иванов с позиция по повод ироничните коментари към България

Gong.bg

Балъков на 60: Важно е да не губиш вяра в себе си, имам планове за бъдещето

Gong.bg

"Непознатите земи": Намибия - земя от пясък и цветове (ВИДЕО)

Nova.bg

48-годишен мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

Nova.bg