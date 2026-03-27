България

Кърджали под контрол: МВР в акция срещу престъпността и изборните права

Участват представители на „Криминална", „Икономическа", „Охранителна" и „Пътна полиция", разследващи полицаи експерти от Научно-техническата лаборатория и на Зоналното жандармерийско управление в Кърджали

27 март 2026, 09:41
С пециализирана операция за противодействие на конвенционалната престъпност и на престъпления, свързани с политическите права на гражданите започна тази сутрин на територията на Областната дирекция на МВР-Кърджали, съобщиха от пресцентъра на полицията в Кърджали.

Участват представители на „Криминална“, „Икономическа“, „Охранителна“ и „Пътна полиция“, разследващи полицаи експерти от Научно-техническата лаборатория и на Зоналното жандармерийско управление в Кърджали.

Проверките обхващат търговски обекти, заложни къщи и валутни бюра, офиси за бързи кредити, лица, за които има сигнали, че разполагат с финансов ресурс неправомерно да влияят на вота на гражданите на предстоящите избори за народни представители.

На територията на 6-те полицейски управления са изградени контролно-пропускателни пунктове за проверки на моторни превозни средства и граждани. Действията на полицията по целите на операция ще продължат през целия ден.  

Източник: БТА/Валентина Стоева, кореспондент в Кърджали    
