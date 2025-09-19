Свят

Талибаните забраниха книги, написани от жени, в университетите в Афганистан

Мярката е част от нова забрана, която също така изключва преподаването на човешки права и сексуален тормоз

19 септември 2025, 14:11
Талибаните забраниха книги, написани от жени, в университетите в Афганистан
П равителството на талибаните премахна от университетската програма в Афганистан книги, написани от жени, като част от нова забрана, която също така изключва преподаването на човешки права и сексуален тормоз.

Под властта на талибаните: В Афганистан става все по-страшно

Около 140 книги, написани от жени, включително заглавия като „Безопасност в химическата лаборатория“, бяха сред общо 680, определени като „проблемни“ заради „антишариатски и антиталибански позиции“, предава BBC.

Университетите са били уведомени, че вече нямат право да преподават 18 дисциплини. Според талибански представител те били „в противоречие с принципите на шариата и политиката на системата“.

Декретът е поредното ограничение, наложено от талибаните, откакто се върнаха на власт преди четири години.

Само тази седмица беше въведена забрана за оптичен интернет в поне 10 провинции по нареждане на върховния лидер на талибаните – мярка, която според властите цели да предотврати „неморалност“.

Талибаните празнуват 4 години власт в Афганистан - жените плащат висока цена

Докато правилата засягат много сфери на живота, жените и момичетата са най-тежко засегнати. Достъпът им до образование след шести клас е забранен, а в края на 2024 г. беше прекратена и една от последните възможности за обучение – курсовете за акушерки.

Сега под удар попадат дори университетски дисциплини, свързани с жените: шест от 18-те забранени са конкретно по тази тема – включително „Пол и развитие“, „Ролята на жените в комуникацията“ и „Социология на жените“.

Талибанското правителство твърди, че уважава правата на жените „в съответствие с тяхната интерпретация на афганистанската култура и ислямското право“.

Русия стана първата страна, която официално призна управлението на талибаните в Афганистан

„Празнота в образованието“

Член на комисията за преглед на учебниците потвърди забраната върху книгите, написани от жени, като каза пред BBC: „Всички книги, автори на които са жени, не могат да се преподават.“

Закя Адили, бивш заместник-министър на правосъдието преди завръщането на талибаните и една от авторките, чиито книги са включени в забранения списък, заяви, че не е изненадана.

„Като се има предвид какво направиха талибаните през последните четири години, не беше нелогично да очакваме промени в учебната програма,“ каза тя.

„С оглед на женомразките възгледи и политики на талибаните е естествено, че щом самите жени нямат право да учат, техните идеи, виждания и трудове също биват потискани.“

Новите указания, с които BBC се е запознала, са издадени в края на август.

Заместник-директорът по академичните въпроси към Министерството на висшето образование на талибаните Зиоур Рахман Аюб заяви в писмо до университетите, че решенията са взети от „религиозни учени и експерти“.

Освен книгите на жени, забраната засяга и трудове на ирански автори или издатели. Член на комисията за преглед потвърди пред BBC, че мярката цели да „предотврати проникването на иранско съдържание“ в афганистанската учебна програма.

В списъка, разпратен до всички университети, фигурират 679 заглавия, като 310 от тях са или написани от ирански автори, или публикувани в Иран.

Двама души, включително един от комисията, заявиха пред BBC, че решението е взето именно с цел да се „блокира иранското влияние“.

Съседните страни имат напрегнати отношения и през последните години влизаха в спорове по въпроса за водните ресурси. Освен това Иран е върнал принудително над 1,5 млн. афганистанци обратно през границата от януари насам на фона на нарастващи антиизточни настроения.

Афганистански съюзници на САЩ в капан: Забраната на Тръмп разделя семейства

Но решението тревожи преподавателите. Професор от университет, пожелал анонимност, каза, че ще бъде почти невъзможно да се запълни празнината: „Книгите на ирански автори и преводачи са основната връзка между университетите в Афганистан и световната академична общност. Тяхното премахване създава огромна празнота във висшето образование,“ заяви той.

Професор от Кабулския университет каза пред BBC, че при тези условия са принудени сами да подготвят учебни глави, съобразени с наложените от талибаните ограничения.

Но ключовият въпрос е дали тези материали могат да бъдат изготвени според световните стандарти.

BBC уточнява, че е потърсила Министерството на образованието на талибаните за коментар.

Източник: BBC    
Aфганистан талибани книги жени университети
