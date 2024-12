Нов удар по жените в Афганистан – забраниха прозорците

Т алибаните забраниха прозорци, които гледат към места, от където афганистанските жени могат да бъдат видяни в домовете им, съобщи „Нюзуик“ (Newsweek).

„Наблюдаването на жени, които работят в кухни, в дворове или отиващи да пълнят вода от кладенци може да доведе до неприлични действия“,

написа правителственият говорител Забихула Муджахид в X в събота.

Указ на върховния лидер на талибаните Хибатула Ахундзада гласи, че новите сгради не трябва да имат прозорци, които да показват „двора, кухнята, съседския кладенец и други места, обикновено използвани от жени“.

Съществуващите прозорци, които гледат към такива зони, трябва да бъдат блокирани със стена или да изгледът да бъде възпрепятстван по някакъв друг начин,

„за да се избегнат неприятности, причинени на съседите”.

“Seeing women working in kitchens, in courtyards or collecting water from wells can lead to obscene acts.” – Zabihullah Mujahid (Taliban)



