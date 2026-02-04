България

Повдигат обвинения на задържаните за изтезания на животни

Смята се, че те са измъчвали животни, заснемали са издевателствата и са продавали клиповете

Обновена преди 23 минути / 4 февруари 2026, 09:24
О чаква се да бъдат повдигнати обвиненията на двамата задържани в свищовското село Царевец за жестокост към животни. Смята се, че те са измъчвали животни, заснемали са издевателствата и са продавали клиповете. Според разследващите, такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа.

Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби – в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове, информира NOVA.

Според телевизията имало още един адрес в Свищов, на който живеели Детелин Аврамов и Анита Вачкова. Съседите не предполагали, че там също се извършвали ритуални убийства, а една от стаите е превърната във филмово студио с египетски декор. Там собственичката на апартамента лично записвала видеата, откъдето идва и прозвището ѝ „Царицата на мъченията“.

„Учудих се като чух за случая. Живееха си хората съвсем спокойно. Разбрах като взимаха видеата и казаха, че са записвали такива неща“, разказа съсед на обвиняемите.

Разследванията на организирана жестокост към животни, свързана с киберпрестъпност и финансови транзакции, не са нов феномен за българските правоприлагащи органи. Настоящият случай в свищовското село Царевец, където ГДБОП и международни служби задържаха мъж и жена по подозрения за изтезания на животни, заснемане на деянията и продажба на видеа в тъмната мрежа срещу значителни суми, демонстрира утвърден модел на престъпна дейност.

По данни на прокуратурата деянията са извършвани в продължение на повече от 10 години – от 2013 г. до настоящия момент, като са установени общо 82 отделни случая на жестоко умъртвяване на животни.

Видеоматериалите били с „кръш фетиш“ съдържание. От прокуратурата обясниха какво означава това – получаване на сексуална възбуда от премазване и изтезаване на гръбначни животни. Това се осъществявало чрез стъпкване с крака, сядане върху животното, гилотиниране, мелене и бесене

Подобна схема беше разкрита през март 2025 г. в специализирана полицейска операция, ръководена от ГДНП и ГДБОП под надзора на Окръжна прокуратура – Перник. Тогава бяха задържани 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишният Красимир Георгиев. Разследването установи, че в периода между септември 2022 г. и януари 2025 г. двамата са извършвали мъчения и убийства на гръбначни животни, като са заснемали действията си. Видеата са били разпространявани онлайн, включително чрез канал в Telegram, срещу заплащане в криптовалута и други платформи за разплащания, като цените са варирали от 50 до 700 евро за клип. Сигналът за техните действия е постъпил от чужбина, а при операциите в Перник и София са иззети компютри, телефони и средства за изтезания.

На Сашова и Георгиев бяха повдигнати обвинения за жестокост към животни, пране на пари и участие в престъпно сдружение, предвиждащи до осем години лишаване от свобода. Прокуратурата в Перник внесе обвинителен акт по случая, а съдът постанови постоянното им задържане под стража. Тяхната защитна версия за "принуда" не беше подкрепена от доказателствата. Този случай послужи като потвърждение за трансграничния характер на тези престъпления и системната ангажираност на властите в борбата срещу тях, включително с международно сътрудничество и специализирани киберразследвания.

Източник: NOVA    
жестокост към животни изтезания на животни тъмна мрежа продажба на видеа киберпрестъпност ГДБОП финансови престъпления международно сътрудничество организирана престъпност обвинения
