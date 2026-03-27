Какво е състоянието на пострадалите при нападението в София

Н ощта е преминала спокойно за 63-годишния пациент, който беше опериран късно снощи след инцидент в софийското метро, съобщиха от болница „Пирогов“. Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болницата.
Раната на 65-годишния негов сънародник, който пострада при същия инцидент, беше хирургически обработена и към момента той вече не е пациент на болницата.
Раните на пострадалите, откарани във Военномедицинска академия, са обработени и те са освободени, съобщиха от болницата. Не се налага хоспитализация.
Припомняме, че вчера жена намушка четирима души с нож в централната част на София. От Центъра за спешна медицинска помощ казаха, че в 19:29 ч. са получили сигнал за мъж и жена, които са ранени на метростанция „Стадион Васил Левски". Две линейки са се отзовали на сигнала. Двамата пострадали са германски граждани, на видима възраст около 60-65 години. Прободните им рани са в областта на главата и части на тялото. Спешните екипи са ги откарали в болница „Пирогов".
По-късно през нощта от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха, че жената е задържана.