Какво е състоянието на пострадалите при нападението в София

Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болницата

Обновена преди 1 час / 27 март 2026, 08:04
Н ощта е преминала спокойно за 63-годишния пациент, който беше опериран късно снощи след инцидент в софийското метро, съобщиха от болница „Пирогов“. Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болницата. 

Раната на 65-годишния негов сънародник, който пострада при същия инцидент, беше хирургически обработена и към момента той вече не е пациент на болницата. 

Раните на пострадалите, откарани във Военномедицинска академия, са обработени и те са освободени, съобщиха от болницата. Не се налага хоспитализация.

Припомняме, че вчера жена намушка четирима души с нож в централната част на София. От Центъра за спешна медицинска помощ казаха, че в 19:29 ч. са получили сигнал за мъж и жена, които са ранени на метростанция „Стадион Васил Левски". Две линейки са се отзовали на сигнала. Двамата пострадали са германски граждани, на видима възраст около 60-65 години. Прободните им рани са в областта на главата и части на тялото. Спешните екипи са ги откарали в болница „Пирогов".

По-късно през нощта от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха, че жената е задържана.

Източник: БТА, Петра Куртева    
София Намушкване Метро инцидент Болница Пирогов Германски граждани Пострадали Задържана жена Спешна медицинска помощ Метростанция Прободни рани
