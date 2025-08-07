България

Започна производството на бойните машини "Страйкър" за армията ни

Според плана първите машини трябва да дойдат в края на септември

7 август 2025, 09:54
Започна производството на бойните машини "Страйкър" за армията ни
Н ачалникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Стоян Шопов съобщи пред в. "Българска армия", че производството на първите бойни бронирани машини "Страйкър" за българските Сухопътни войски вече е започнало и се изпълнява съгласно графиците.

Страната ни ще има 183 машини "Страйкър" и 15 спомагателни машини по договор, сключен през 2023 година със САЩ. Той е на стойност около два и половина милиарда лева. Парите ще се плащат на вноски. Първата беше платена преди точно година по договор за боеприпаси.

Според плана първите машини трябва да дойдат в края на септември.

Чрез договора ще се открие и възможност за трансфер на технологии и организиране на производство на 30-милиметрови боеприпаси на територията на България в бъдеще, предава БНР. Началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Стоян Шопов обяснява, че окончателното сглобяване на машините ще е в ТЕРЕМ.

Първите системи въоръжение и техника могат да бъдат приети на въоръжение и въведени в експлоатация в 61-ва механизирана бригада.

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

