РЗИ влезе в дома за възрастни хора в Поморие

13 ноември 2025, 13:48
Р егионална здравна инспекция (РЗИ) – Бургас започна проверки в дома за възрастни хора в Поморие. Контролните действия са свързани с изпълнението на дадени предписания и спазването на хигиенните изисквания, както и с условията за хранене и здравното обслужване на домуващите, съобщи пред БТА заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова.

По думите ѝ все още няма точна информация за броя на домуващите там.

Изоставени пациенти, липса на хигиена: Бивши служители на хосписи в Черноморец и Поморие на протест

В дома има дадени предписания и колегите проверяват дали се изпълняват препоръките, уточни д-р Кофинова. Не знам колко време ще продължи проверката в Поморие, защото, доколкото разбирам, ситуацията е трудна – както и в предишни случаи, коментира заместник-директорът на инспекцията.

Тя допълни, че „Хоспис Миладиноски“ в Черноморец, чийто лиценз е бил отнет още през лятото, също остава под наблюдение на здравните власти.

При предишни проверки в хосписа в Черноморец са установени сериозни нарушения, лицензът му е отнет през юли и е заличен от регистъра на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" (ИАМН). 

Сериозни нарушения в хоспис в Черноморец

Оказва се, че в момента има нова процедура – друга фирма е започнала да прави хоспис. Ще извършим проверки, за да се установи дали там има настанени хора. При последното посещение всички врати в обекта бяха заключени, заяви още д-р Кофинова.

От РЗИ-Бургас посочиха, че при необходимост ще потърсят съдействие от полицията и прокуратурата, за да могат да извършат пълна проверка на място.

В сряда по време на протест пред сградата на РЗИ-Бургас бивши служители на хосписа в Черноморец разказаха пред журналисти за нарушения в грижата за възрастните хора, настанени в социалното заведение. 

Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева    
