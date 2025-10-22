България

Защо търговските центрове не искат металдетектори на входовете си

Според бранша престъпления могат да се извършват и с други материали, освен с метални оръжия

22 октомври 2025, 08:41

С лед спешната среща между ръководството на МВР и висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София стана ясно, че моловете отказват да сложат металдетектори на входовете си. В студиото на „Здравей, България” Мая Маринова, която е представител на Българската асоциация на ритейл центровете и управител на търговски центрове в София и Пловдив, обясни каква е причината.

„Те засичат метала, но няма да засекат пластмасов нож или парче стъкло и убийството на дете можеше да се случи и с някакъв друг материал. Клиентите влизат от входовете за пешеходци или откъм паркингите, но центровете имат аварийни изходи и такива за доставки. Ако някой иска да внесе оръжие – той знае откъде да мине”, посочи Маринова.

Обсъжда се внедряване на функция в умните системи за видеонаблюдение в моловете, която да идентифицира струпване на много хора на едно място или да сигнализира, ако човек падне.

„Сигурността е тема номер едно за нас. Работим с международни фирми. Държим персоналът да е опитен и обучен”, подчерта представителят на Българската асоциация на ритейл центровете.

На 19 октомври 15-годишно момче почина, след като беше смъртоносно намушкано с нож в столичен търговски център от друг непълнолетен. На 14 октомври пък 49-годишен мъж беше задържан, тъй като размахал мачете в друг мол в София.

