Защо търговските центрове не искат металдетектори на входовете си

С лед спешната среща между ръководството на МВР и висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София стана ясно, че моловете отказват да сложат металдетектори на входовете си. В студиото на „Здравей, България” Мая Маринова, която е представител на Българската асоциация на ритейл центровете и управител на търговски центрове в София и Пловдив, обясни каква е причината.

След убийството на 15-годишно момче: Митов се срещна с ръководствата на моловете в София

„Те засичат метала, но няма да засекат пластмасов нож или парче стъкло и убийството на дете можеше да се случи и с някакъв друг материал. Клиентите влизат от входовете за пешеходци или откъм паркингите, но центровете имат аварийни изходи и такива за доставки. Ако някой иска да внесе оръжие – той знае откъде да мине”, посочи Маринова.

Обсъжда се внедряване на функция в умните системи за видеонаблюдение в моловете, която да идентифицира струпване на много хора на едно място или да сигнализира, ако човек падне.

„Сигурността е тема номер едно за нас. Работим с международни фирми. Държим персоналът да е опитен и обучен”, подчерта представителят на Българската асоциация на ритейл центровете.

"Сто души гледаха, никой не помогна": Близките на убитото в столичен мол момче искат доживотен затвор за задържания

На 19 октомври 15-годишно момче почина, след като беше смъртоносно намушкано с нож в столичен търговски център от друг непълнолетен. На 14 октомври пък 49-годишен мъж беше задържан, тъй като размахал мачете в друг мол в София.

„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София