Заради внезапна криза с водата: Жителите на Поликраище на протест

В селото е обявено бедствено положение и се говори за смяна на водопровод

8 ноември 2025, 10:41
Ж ители на село Поликраище блокираха пътя Русе - Велико Търново в знак на протест срещу извънредното бедствено положение и петдневно безводие, на което бяха подложени.

Причината за внезапната криза с водата все още не е ясна. Вода в язовира има. Оказва се, че имало авария. След тази авария обаче беше обявено бедствено положение.

Жители на пернишко село излязоха на протест заради липса на вода

Сега в Поликраище има вода, но селото е в бедствено положение и се говори за смяна на водопровод. Имаше спешна среща между местната власт и жителите.

„Искаме вода“: Граждани блокираха пътища в знак на протест срещу безводието

„Нямахме вода от четвъртък до понеделник, когато заседава кризисен щаб. Тези 5 дни, в които нямахме вода, нямахме никаква информация защо. Когато няма вода, не се отстраняват аварии на територията на селото. Това също ни е много интересно. При срещата, която беше организирана с общината, ни отговориха, че Поликраище, че едва ли не е „апендиксът“ на ВиК мрежата в общината, защото водата трябва да стигне до всички останали населени места. В Поликраище тя идва последна, тъй като всъщност имаме резервоар, но той не функционира”, заяви пред NOVA Ирена.

Протестът започна в 11:00 часа. Тъй като нямат разрешение за блокиране на пътя, те заявиха, че ще го пресичат непрестанно.

Източник: NOVA    
