Заради обилния снеговалеж: Затвориха прохода Троян-Кърнаре за камиони

П роходът Троян - Кърнаре беше затворен за всички видове превозни средства заради обилен снеговалеж. След почистване пътят беше отворен, като остава ограничението само за тежкотоварни автомобили.

От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни

До 20 сантиметра е достигнала снежната покривка в област Смолян след сериозния снеговалеж в Родопите.

В град Смолян новата снежна покривка е около 10-15 см. Пътищата в областта са проходими при зимни условия. На терен през нощта са работили 57 машини, съобщиха за NOVA от областната администрация в Смолян.

Каква е обстановката в София след снега

Заради снеговалеж и снегопочистване са въведени временни ограничения за тежкотоварните автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала, Рожен и Печинско, както и по пътищата Девин – Михалково и Батак – Доспат.

А в София общо на терен са работили 105 снегорина, посочват от пресцентъра на Столичната община.