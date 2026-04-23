България

Заради интимни факти: Съдът гледа при закрити врата мярката на сина, разчленил баща си в Пловдив

Делото срещу Мартин Родов, който уби родителя си след спор за дистанционното на телевизора, ще се гледа в пълна конфиденциалност. Окръжният съд в Пловдив реши да скрие детайлите от „интимния живот“ на семейството, довели до кървавата трагедия и останките в контейнера за смет

23 април 2026, 14:14
П ри закрити врати ще се разгледа искането на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Мартин Родов, обвинен в убийството на баща си - Иван Родов, чиито останки бяха открити в контейнер за смет в район "Тракия" в Пловдив на 8 април.

Това реши Окръжният съд в града след искане на служебния защитник на обвиняемия Димитрина Учкунова.

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Източник: БТА

Родов беше арестуван на 21 април. На съвместен брифинг на прокуратурата и полицията беше съобщено, че престъплението е извършено в периода 29 - 30 март. Поводът за убийството бил спор за дистанционното на телевизора. В нощта на инцидента бащата бил употребил около литър алкохол, а синът му изпил около 200 грама концентрат.  

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив 

Според съда в случая се касае за престъпление, което е квалифицирано убийство на баща от син, и е възможно в настоящото производство да бъдат изнесени факти, които са от интимния живот на обвиняемия и баща му. Предвид че подобен тип деяния се отразяват съществено върху нравствеността, е налице основание за разглеждането му при закрити врати, посочи съдия Светлана Методиева.

Пред съда Мартин Родов каза, че преди задържането си е работил в пицария, но е бил освободен от работа.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
