Свят

Предупреждават за месоядна бактерия край Ню Йорк: 20% смъртност само за 48 часа

Учени предупреждават за смъртоносни „горещи точки“ във водите на Лонг Айлънд, където бактерията Vibrio vulnificus застрашава летовниците. Инфекцията поразява през малки рани и може да бъде фатална само за 48 часа, а еколозите винят климатичните промени за нейното разпространение

23 април 2026, 12:19
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

С вирепа месоядна бактерия може да дебне във водоемите в целия Лонг Айлънд, предупреждават изследователи. Жертвите са изправени пред 20% риск от смърт в рамките на само 48 часа след заразяването, предупреждава The Post.

Професорът от университета „Стоуни Брук“ д-р Кристофър Гоблър, еколог в Школата по морски и атмосферни науки, обяви тази седмица, че екипът му е открил доказателства за „горещи точки“ на Vibrio vulnificus, разрастващи се в няколко езера. „Бактерията, известна като Vibrio vulnificus, която Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) определят като месоядна, присъства и представлява риск в нашите води“, заяви Гоблър пред репортери във вторник.

Внимание! "Месоядни" бактерии убиват хора в езерата в САЩ

„Това е изключително сериозна инфекция, която прониква през открити рани. Хората, заразени с тази бактерия, имат 20% шанс да починат в рамките на едва 48 часа“.

Изследователите изучават смъртоносната бактерия, произхождаща от Мексиканския залив, откакто тя беше засечена за първи път в протока Лонг Айлънд през 2023 г., когато трима души починаха от инфекции. Екипът на Гоблър обяви, че бактерията вече е си проправила път до още няколко водни басейна, включително езерото Сагапонак, залива Мекокс и езерото Джорджика.

Опасни микроби по крайбрежието на САЩ, един на всеки пети заразен умира

Гоблър обясни разпространението на бактерията с „перфектна токсична буря“ от оттичане на азот, цъфтеж на водорасли и климатични промени. Докторът поясни, че азотът от около 360 000 остарели септични ями в окръг Съфолк се просмуква директно във водните пътища на региона, причинявайки вреден цъфтеж на водорасли. Този азот подхранва цъфтежа, докато водата се затопля и нивата на кислород в нея спадат.

„Ако някой е с отслабен имунитет, в напреднала възраст или има открити рани през лятото, може би е по-добре да избягва влизането във водата“, предупреди Гоблър.

След горещите вълни: Ръст на "месоядни" инфекции в САЩ

Той също така алармира, че райони като Ийст Куог, Саутхолд и цялата западна половина на залива Шинекок са пълни с водорасли, които натоварват мидите с отровен невротоксин. Той е 1000 пъти по-силен от цианида и причинява огромни загуби в индустрията за добив на стриди. Десетки други заливи и езера в Лонг Айлънд също съдържат токсини, свързани с вредния цъфтеж на водорасли в окръг Съфолк.

„Имали сме случаи тук, в Лонг Айлънд, при които кучета се разболяват и дори умират само след пиене на езерна вода“, каза той.

От трите смъртни случая през 2023 г. насам не са докладвани нови фатални изходи в Лонг Айлънд, но изследователите предупреждават, че рискът расте всяко лято с продължаващото затопляне на водите.

Месоядна бактерия Vibrio vulnificus Лонг Айлънд Замърсени води Риск за здравето Цъфтеж на водорасли Д-р Кристофър Гоблър Опасни водоеми Климатични промени Инфекции
