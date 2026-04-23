Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

През него преминава почти една трета от морската търговия с петрол

23 април 2026, 16:01
З атварянето на Ормузкия проток принуди политиците в Азия да си зададат въпроси за сигурността на други възлови точки, сред които Малакският проток - най-натовареният международен морски търговски път.   

Ормузкият проток е отворен, но на каква цена

Дългият 900 километра Малакски проток, който свързва Индонезия, Тайланд, Малайзия и Сингапур, предлага най-краткия път по море от Източна Азия до Близкия изток и Европа. През него минават около 22% от световната морска търговия, сочат данни на Центъра за стратегически и международни изследвания. Това включва доставки на петрол и газ от Близкия изток до силно нуждаещите се от енергия икономки на Китай, Япония и Южна Корея. Малакският проток е най-голямата "възлова точка за транзит на петрол" в света и е единствената, която изпреварва Ормузкия проток по значимост според Администрацията за енергийна информация на САЩ. 

През първата половина на 2025 г. през Малакския проток са минавали около 23,2 млн. барела петрол на ден, което представлява 29% от общия обем на морските петролни доставки. В същото време през следващия по големина стратегически проток - Ормузкия, са преминавали около 20,9 млн. барела на ден. 

Над 102 500 плавателни съда, предимно търговски, са прекосили Малакския проток през 2025 г., докато през 2024 г. този брой е възлизал на 94 300, сочат данни на Морската служба на Малайзия.

По-голямата част от тези плавателни съдове са танкери, но някои много големи кораби избягват да минават през Малакския проток заради ограниченията за газене и вместо това заобикалят Индонезия на юг. Този маршрут позволява заобикалянето на Малакския проток в случай, че той бъде затворен, но удължава времето за пътуване, което би забавило доставките и би довело до повишаване на цените.

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

В най-тясната си точка - канала Филипс в Сингапурския проток, Малакският проток е широк едва 2,7 км. В тази естествено създадена теснина има опасност от сблъсъци, засядане или петролни разливи. Някои части от протока са сравнително плитки, с дълбочина от 25 до 27 метра, което ограничава най-големите плавателни съдове. Въпреки това оттам успяват да преминат дори и много големи танкери от типа Ви Ел Си Си (VLCC - Very Large Crude Carrier), чиято дължина надхвърля 350 метра, ширината им е над 60 метра, а газенето им е над 20 метра.

Години наред протокът е развъдник на пирати, които атакуват търговски кораби. Миналата година атаките рязко се увеличиха и достигнаха най-малко 104, но през първото тримесечие на 2026 г. тези инциденти са намалели, сочат данни на междуправителствена регионална организация, наречена Споразумение за регионално сътрудничество за борба с пиратството и въоръжените грабежи на кораби в Азия (ReCAAP). 

Тесният и натоварен морски път е стратегически важен за Пекин, понеже оттам минават около 75% от китайския внос на суров петрол по море от Близкия изток и Африка, сочат данни на компанията за проследяване на морската търговия "Вортекса" (Vortexa). 

Иранската криза доведе до изостряне на отдавна съществуващите опасения за начините, по които възлови точки като Малакския проток биха могли да бъдат засегнати при избухването на конфликт в Южнокитайско море или в Тайванския проток, откъдето според Центъра за стратегически и международни изследвания минават около 21% от световната търговия по море. 

Малайзийските власти казват, че Малакският проток все повече се превръща в място, на което се осъществява незаконни прехвърляния на товари от кораб на кораб. Тази практика се използва, за да се прикрие произходът на петрол.

Какво е Ормузкият проток и защо е толкова важен

Индонезийският министър на финансите Пурбая Юди Садева в сряда предизвика вълнение, като открито коментира възможностите държавите в региона да наложат такси за преминаване на кораби, за да извличат финансова полза от пролива. Садева обаче каза в заключение, че въвеждането на подобен ред е невъзможно.

Външният министър на Сингапур Вивиан Балакришнан заяви в ефира на телевизия Си Ен Би Си в отговор на журналистически въпрос за рисковете от налагането на такси или други ограничения, че страните, покрай които минава протокът, споделят стратегическия интерес да го оставят отворен и са се споразумели да не събират такси. Балакришнан добави, че е уверил САЩ и Китай, че правото на преминаване през протока е гарантирано за всички и че Сингапур няма да подкрепи никакви усилия за блокиране или налагане на такси. 

Малайзийският външен министър Мохамад Хасан в сряда каза при участието си във форум, че не могат да се вземат едностранни решения, касаещи пролива, и че Малайзия е на едно мнение със Сингапур, Индонезия и Тайланд по този въпрос. Хасан добави, че те провеждат съвместни патрули, за да гарантират, че водният път остава отворен.

Източник: БТА, Николай Велев    
Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Методът 50/30/20: Как да управлявате парите си като експерти

Методът 50/30/20: Как да управлявате парите си като експерти

pariteni.bg
Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 1 ден
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 1 ден
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 1 ден
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 1 ден
Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

Свят Преди 16 минути

СБУ твърди, че е предавал координати за въздушни атаки срещу украински позиции

<p>Вашингтон е домакин на нови преговори между Израел и Ливан</p>

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула“ във Вашингтон

Свят Преди 33 минути

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

<p>Светът е &quot;опустошаван от шепа тирани&quot;</p>

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Свят Преди 54 минути

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Любопитно Преди 1 час

Михаела Маринова за пътя от сцената до менторството, силата на несъвършенствата и емоциите, които превръща в музика

<p>Сарафов: Киберпрестъпленията растат с 300%&nbsp;на годишна база</p>

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

България Преди 1 час

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

Свят Преди 1 час

Единственият реален шанс на младия мъж е сложна операция, за която средствата на семейството са непосилни

<p>Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell&rsquo;s Kitchen</p>

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

Двата отбора ще готвят заедно за първи път

Мари Харитова

„Красиви до болка“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Принц Хари

„Светът ви вижда“: Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

Любопитно Преди 1 час

Посланието на Херцога на Съсекс към украинците е, че „светът ви вижда и ви уважава“. Той нарече страната „държава, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа“ и каза, че „е важно да не губим от поглед значението на това“

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

България Преди 2 часа

Експертът от „Активни потребители” настоява за криминално разследване заради преработката на заразено месо и опитите за прикриване на случая

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

България Преди 2 часа

БАБХ разкри 321 „виртуални” животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

Том Ханкс и Рита Уилсън

Скритата трагедия на Рита Уилсън в България и „странното“ съвпадение, което я преследва

Свят Преди 2 часа

Бащата на Уилсън „никога не е казвал нищо“, спомня си тя, за съпругата и детето, които е загубил в България след Втората световна война

Изображение на изгубения кивот

Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

Любопитно Преди 2 часа

Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

Любопитно Преди 2 часа

ЛЕВ ИНС Живот е част от групата ЛЕВ ИНС

ЛЕВ ИНС Живот е част от групата ЛЕВ ИНС

Пари Преди 2 часа

Нова функция в еЗдраве: Пациентите вече сами избират кой лекар да вижда досието им

Нова функция в еЗдраве: Пациентите вече сами избират кой лекар да вижда досието им

България Преди 3 часа

До момента пълният достъп до информацията в електронното ни здравно досие беше ограничен

Всичко от днес

От мрежата

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

WWF към гърците: "Консумирайте инвазивни морски видове!"

sinoptik.bg
1

Екстремни жеги застрашават над един милиард души

sinoptik.bg

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън разпалиха страстите: Гореща плажна среща и много близост

Edna.bg

Михаела Маринова: Да бъдеш себе си е най-голямата смелост

Edna.bg

Картинг емоцията превзема Варна, Никола Цолов лично ще напътства победителя

Gong.bg

Дебютант отказа Григор Димитров още в първия кръг в Мадрид

Gong.bg

ЕС окончателно одобри заема от 90 млрд. евро за Украйна

Nova.bg

ВАС отмени ключови текстове за оценяването на матурите след 12 клас

Nova.bg