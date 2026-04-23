CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

23 април 2026, 14:31
С офия отново се утвърди като важна модна дестинация с третото издание на CodeFashion RUNWAY Spring/Summer 2026, което се проведе от 25 до 28 март в tENTA. В продължение на четири дни събитието събра на едно място водещи български дизайнери, международни гости, емблематични модели и представители на лайфстайл и модната индустрия. 

Ден 1: Почит към българската мода

Откриващата вечер отдаде почит на доайените на българската мода и златната ера на 90-те години. Свои колекции представиха Мариела Гемишева, Евгения Живкова, Жана Жекова, Нели Колева, Жоро Пентаграм, Васил Петрийски, Светла Димитрова – Aries Unique, Атанас Парушев, Румяна Константинова и Албена Александрова – Рошавата гарга.

На подиума се появиха и емблематични модели от края на 90-те години, сред които Ивайла Бакалова, Елена Ангелова, Маги Сидерова, Биляна Йотовска, Теди Велинова, Деси Зидарова, Ваня Пейчева, Ирина Папазова и Цвети Разложка, които превърнаха вечерта в символична среща между поколенията в българската мода.

Ден 2: Съвременният български дизайн

Втората вечер беше посветена на съвременната модна сцена. Над 13 български бранда представиха своите колекции, демонстрирайки силен авторски почерк и модерна естетика.

Сред участниците бяха Mia Touchè с гост модел Лилияна Станаилова, Monni Milano, Tailor Atelier, MILFY, MPINine, ZARENA, NL4YOU, Veteida & The King, KWIAT, Edis Pala, Red Carpet, Escuara и VARTANE.

Ден 3: Balkan Open Door

Третият ден премина под концепцията Balkan Open Door, реализирана в партньорство с International Fashion Connection Group, и отвори сцената за дизайнери от Балканите.

На подиума се представиха Altinyildiz Classics, Anny STYLE: Noir Code на Ana Pantić Račić, Shift Studio на Ana Krgovic, Sanela Design на Sanela Djokovic, SArté на Sarita Gjini, Stefanija Naseska и Etnik Shala, които създадоха пространство за културен и моден обмен в региона.

Ден 4: Fashion Society Party

Финалът на CodeFashion RUNWAY SS26 беше отбелязан с Fashion Society Party, реализирано в колаборация със Fashion TV. Събитието събра на едно място дизайнери, модели, инфлуенсъри и представители на светския и артистичния елит.

За музикалната атмосфера се погрижи DJ Златина Димитрова, а специален гост беше ANIA J – емблематичният глас на Fashion TV. Моделите от Secret Garden откриха вечерта със специална сценична концепция, а акцент в програмата беше и ревюто на диаманти Altınbaş.

CodeFashion RUNWAY – платформа за мода и култура

С третото си издание CodeFashion RUNWAY затвърди позицията си като една от най-значимите модни платформи в България, която обединява традицията на българската мода, съвременния дизайн и международния обмен.

Четиридневната програма превърна София в сцена на креативност, стил и нови модни идеи, а финалът с Fashion Society Party даде заявка за нова серия ексклузивни лайфстайл събития.

