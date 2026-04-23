ЛЕВ ИНС Живот е част от групата ЛЕВ ИНС

ЛЕВ ИНС Живот е част от групата ЛЕВ ИНС
П рез текущата година ЛЕВ ИНС отбелязва 30 години от създаването си - три десетилетия, през които компанията последователно налага стандарти в застраховането и е стабилен и надежден партньор.

360-градусовият подход винаги е бил приоритет за ЛЕВ ИНС, за да гарантира последователна защита и сигурност, отговаряща на всички потребности на своите клиенти. 

ЛЕВ ИНС

Като естествено продължение на своя устойчив растеж и визия за бъдещето, групата ЛЕВ ИНС прави следваща стратегическа крачка към разширяване на дейността си, осигуряване на цялостен подход и създаване на по-добра свързаност между различните решения за защита. След повече от двадесет години развитие, Животозастрахователен институт (ЖЗИ) преминава в нов етап и от април 2026 г. ще оперира под името ЛЕВ ИНС Живот. Тази стъпка отразява стремежа на групата на ЛЕВ ИНС да отговори на съвременните нужди на клиентите, като поставя все по-силен акцент върху животозастраховането, здравната защита и превенцията.

ЛЕВ ИНС Живот стъпва върху натрупания опит и експертиза в рамките на групата, като същевременно дава по-ясна структура и идентичност на дейността в този сегмент. Застраховането е преди всичко грижа за хората и тяхната сигурност във времето. В основата на тази визия стоят принципите на превенцията, информирания избор, устойчивото планиране и индивидуалния подход към всеки клиент. 

ЛЕВ ИНС Живот ще продължи да развива модерни и гъвкави решения в областта на животозастраховането и здравната защита, с фокус върху финансовата стабилност при житейски събития и по-широкия достъп до съвременни застрахователни продукти.

„ЛЕВ ИНС Живот е естествено продължение на повече от двадесет години работа и натрупан опит в областта на животозастраховането. За нас застраховането не е просто финансова услуга - то е част от по-широката грижа за хората и тяхната сигурност във важните моменти от живота. Обединяваме тази експертиза с визия, насочена към превенцията, информираността и дългосрочната защита на нашите клиенти. За нас това е ключова стъпка за 360-градусовата защита и разбирането за активната сигурност.“, споделя Владислав Милев, изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС Живот.

Новата стратегическа линия за разширяване на бранда на групово ниво е естествено продължение на развитието на ЛЕВ ИНС през последните 30 години - период, в който компанията последователно разширява своята дейност и утвърждава ролята си на партньор, предлагащ цялостна грижа за сигурността на своите клиенти и обществото като цяло.

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

БАБХ разкри 321 „виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

Скритата трагедия на Рита Уилсън в България и „странното" съвпадение, което я преследва

Бащата на Уилсън „никога не е казвал нищо", спомня си тя, за съпругата и детото, които е загубил в България след Втората световна война

Поводът - съдебното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Асен Василев е дал срок на партньорите си до утре, за да решат дали искат той да избере Хасково

Иран обяви „опасна зона" от 1400 кв. км в морето, а Пентагонът се готви за месеци разминиране. Междувременно Техеран започна да събира такси от търговските кораби, въпреки натиска на САЩ

Учени предупреждават за смъртоносни „горещи точки" във водите на Лонг Айлънд, където бактерията Vibrio vulnificus застрашава летовниците. Инфекцията поразява през малки рани и може да бъде фатална само за 48 часа, а еколозите винят климатичните промени за нейното разпространение

Тя бе предложена от досегашния председател на регулатора Симона Велева и от Къдринка Къдринова

Той е бил спрян за проверка в извън работно време

Бразилска кралица на красотата почина от сърдечен удар на 31 години

Светът на красотата е в траур след смъртта на Маяра Кристина де Лима Фиел. 31-годишната кралица на красотата е покосена от фулминантен миокардит – внезапно възпаление на сърцето, което не е оставило шанс на лекарите да спасят живота ѝ

Разрушени са къщи, а взривната вълна и отломките са нанесли щети на сгради

За ентусиастите на тема извънземни от определен кръг, тази мистерия дойде като модерен Розуел

Когато Дяволът носи Прада, но прегръща Версаче: Червеният килим в Лондон се превърна в историческа среща на върха, след като модната икона Донатела Версаче се присъедини към Мерил Стрийп и Ан Хатауей за премиерата на „Дяволът носи Прада 2"

Шофьорът обяснил, че ги пренася с цел продажба, но не знаел, че трябва да ги декларира

