Скритата трагедия на Рита Уилсън в България и „странното“ съвпадение, което я преследва

Бащата на Уилсън „никога не е казвал нищо“, спомня си тя, за съпругата и детето, които е загубил в България след Втората световна война

23 април 2026, 14:48
Том Ханкс и Рита Уилсън   
Източник: Getty Images

Р ита Уилсън разкрива дълго пазена семейна тайна. През 2012 г., докато участва в британското документално предаване за генеалогия „Who Do You Think You Are?“, Уилсън открива, че баща ѝ е имал семейство в родната си България, преди да емигрира в Съединените щати, пише People.

„Това, което откриха за баща ми, беше, че неговата история е толкова шокираща и необичайна, че се придържаха само към нея“, сподели 69-годишната актриса и филмов продуцент в епизод на подкаста „How to Fail с Елизабет Дей“, публикуван във вторник, 21 април.

Рита Уилсън: Това не е Америка, заради която баща ми избяга от България

Както Уилсън си спомня, нейният покоен баща, Хасан Халилов Ибрахимов, е имал съпруга на име Алис, която е починала при раждане. Техният син Емил, роден на 26 декември, умира четири месеца по-късно от инфекция. Той се премества в САЩ през 1949 г. след тези трагедии, „които са се случили точно след войната“, разказва Уилсън.

„Все още не мога да преживея това“, казва звездата от „Безсъници в Сиатъл“, която е израснала в Лос Анджелис с родителите си и двете си по-големи братя и сестри. Баща ѝ „никога не ни каза нищо. Иска ми се да бях говорила с него за това“.

Тя добавя, че има част от историята на баща ѝ, която „става странна“: „Първородното дете на сестра ми е родено на 26 декември, а най-малкият ми син също е роден на 26 декември. И си мисля за баща ми през всичките тези години, как е празнувал всички тези рождени дни, знаейки, че е имал дете, родено на 26 декември – Емил, който е починал“.

Том Ханкс и съпругата му станаха гръцки граждани

Нейното гръцко православно семейство „пазеше нещата в пълна тайна“, добави актрисата, отбелязвайки, че в гръцкия език дори няма точна дума за „лична неприкосновеност“.

„Мисля, че ако бяхме по-отворени един към друг, щяхме да видим, че всички сме в една и съща лодка“.

Звездите, които пазят големи тайни за семействата си

Уилсън и Том Ханкс, нейният съпруг от 1998 г., имат пораснали деца – Колин, Елизабет, Чет и Труман. Сред предстоящите ѝ екранни проекти е филмът „Start Without Me“ с участието на Фин Уитрок. Шестият ѝ студиен албум, „Sound of a Woman“, ще бъде издаден на 1 май.

БАБХ разкри 321 „виртуални” животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

Граждани се събраха на протест пред съда в Плевен

Поводът - съдебното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Асен Василев е дал срок на партньорите си до утре, за да решат дали искат той да избере Хасково

Иран обяви „опасна зона“ от 1400 кв. км в морето, а Пентагонът се готви за месеци разминиране. Междувременно Техеран започна да събира такси от търговските кораби, въпреки натиска на САЩ

Снимката е илюстративна

Учени предупреждават за смъртоносни „горещи точки“ във водите на Лонг Айлънд, където бактерията Vibrio vulnificus застрашава летовниците. Инфекцията поразява през малки рани и може да бъде фатална само за 48 часа, а еколозите винят климатичните промени за нейното разпространение

Тя бе предложена от досегашния председател на регулатора Симона Велева и от Къдринка Къдринова

Той е бил спрян за проверка в извън работно време

Светът на красотата е в траур след смъртта на Маяра Кристина де Лима Фиел. 31-годишната кралица на красотата е покосена от фулминантен миокардит – внезапно възпаление на сърцето, което не е оставило шанс на лекарите да спасят живота ѝ

Разрушени са къщи, а взривната вълна и отломките са нанесли щети на сгради

За ентусиастите на тема извънземни от определен кръг, тази мистерия дойде като модерен Розуел

Когато Дяволът носи Прада, но прегръща Версаче: Червеният килим в Лондон се превърна в историческа среща на върха, след като модната икона Донатела Версаче се присъедини към Мерил Стрийп и Ан Хатауей за премиерата на „Дяволът носи Прада 2“

Шофьорът обяснил, че ги пренася с цел продажба, но не знаел, че трябва да ги декларира

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Защо котката спи върху главата ми

dogsandcats.bg
1

WWF към гърците: "Консумирайте инвазивни морски видове!"

sinoptik.bg
1

Екстремни жеги застрашават над един милиард души

sinoptik.bg

Усмивка, поглед, жестове: Принц Луи е мини версия на баща си

Edna.bg

Проучване: Какви здравни съвети искат най-често хората от AI чатботовете

Edna.bg

НА ЖИВО: Пресконференция на Хулио Веласкес преди дербито с ЦСКА

Gong.bg

Моуриньо казал "да" на сензационно завръщане в Реал Мадрид

Gong.bg

ВАС отмени ключови текстове за оценяването на матурите след 12 клас

Nova.bg

Мъжът, разчленен в Пловдив - убит заради спор за дистанционно

Nova.bg