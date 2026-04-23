Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото Народно събрание

Той заявява пред ЦИК, че няма да влезе в парламента, въпреки избора си с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив

23 април 2026, 15:45
Източник: БТА

Б ившият министър на правосъдието Георги Георгиев е подал заявление до Централната избирателна комисия (ЦИК), с което е поискал да не бъде обявяван за избран народен представител в 52-рото Народно събрание, въпреки че е бил избран с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив. Това съобщава той в публикация на официалната си Facebook страница.

В поста си Георгиев благодари на всички, които са го подкрепили с гласовете си, като изразява признателност и за проведените през последните месеци срещи, разговори и получената обратна връзка. По думите му именно диалогът с хората, включително критиките, е най-важният показател за работата му в политиката.

Георгиев посочва, че винаги е вярвал, че политиката не трябва да се превръща в професия, а да бъде място за хора с доказан професионален опит, които да прилагат знанията си в обществена полза. Той отбелязва, че през годините е съчетавал работата си в политиката с преподавателска дейност в Софийския университет, включително по времето си в Столична община, в парламента и в правителството.

В публикацията си той благодари на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за възможността да бъде част от законодателната и изпълнителната власт, като заявява, че е участвал в екипи, работили по "наболели обществени проблеми".

Георгиев съобщава още, че се насочва към академична и професионална дейност, работа по нова книга и процедура за доцентура, както и завръщане към адвокатската практика в създадената от него кантора. Той уточнява, че ще продължи да работи с юридическия екип на ГЕРБ по законодателни инициативи, включително промени в Търговския закон.

В края на публикацията си Георгиев заявява, че ще продължи да отстоява смислени и прагматични решения в обществен интерес и подчертава, че "няма по-смислено житейско занимание от това да помагаме на другите".

Ето и цялата позиция на Георги Георгиев, която публикуваме без редакторска намеса:

"Скъпи приятели,

Благодаря от сърце на всички, които ни дадоха своята подкрепа с гласа си. Благодарен съм както за това доверие, така и за стотиците срещи в последните месеци, защото за мен разговорите - и насърчителните думи, и критиката, са най-важният показател за работата ми в политиката. Вече заявих пред Централната избирателна комисия искането си да не бъда обявен за избран народен представител в 52-ото Народно събрание, въпреки избора ми за такъв с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив. 

Винаги съм вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия. Тя е място за хора, които са се доказали в своя професионален път и които могат да дават от своите знания и опит, а не да използват участието си в политиката за препитание.

Затова през всички тези години, в които бях част от екипа на г-жа Фандъкова в Столична община, а след това и част от групата на ГЕРБ-СДС в парламента и правителството на г-н Желязков, не спрях да преподавам на моите студенти от Софийския университет. 

Благодаря на председателя на ГЕРБ г-н Бойко Борисов за възможността, която получих, да бъда част от законодателната и изпълнителната власт на нашата държава. Бях част от екипи, които решаваха наболели обществени проблеми и така можах да усетя радостта, когато видиш добрия резултат от усилията си. 

Дойде времето вместо в активната политика, на този етап от живота си, да се съсредоточа върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура. Наред с това, преди 8 години създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората. 

Оставам част от юридическия екип на ПП ГЕРБ и ще продължавам да работя с колегите по важни законодателни реформи. На първо място са промените в Търговския закон, за което създадох работна група в Министерство на правосъдието с водещи специалисти от академичните среди и практиката. 

Годините в политиката ме научиха, че тя не е професия, но е кауза и аз ще продължавам да вярвам и отстоявам смислени, прагматични и полезни за обществото ни решения. 

Искрено и дълбоко вярвам, че няма по-смислено житейско занимание от това да помагаме на другите, да правим заедно обществото ни по-подредено и животът ни по-добър. Без значение колко усилия, безсънни нощи и разправии с опоненти и със свои ни струва всичко това. Защото, както често ме окуражаваше дългогодишен и уважаван съдия, след нас ще остане направеното, изживяното от нас в замяна ще бъде забравено.

Ваш, 

Георги"

