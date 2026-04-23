БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

23 април 2026, 14:54
И нспектори от Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и от областните дирекции в Пазарджик, Кърджали и Ловеч установиха общо 321 виртуални животни в смолянските общини Девин и Чепеларе. Те не са намерени в животновъдните обекти, но са регистрирани в информационната система на БАБХ ВетИС и за тях стопаните са получавали субсидии. Заедно със служители на Държавен фонд „Земеделие“ са проверени десет ферми в град Чепеларе и селата Триград, Кестен, Малево и Павелско.  

От двете стопанства в Чепеларе и Павелско са „изчезнали“ общо 178 говеда, които присъстват във ВетИС. В тях обаче са открити 106 нерегистрирани животни и 4 с регистрация от друг обект. 

Отново шап до границата с Турция

В двете ферми в Малево липсват 15 говеда. В един от обектите в Триград вместо регистрираните 14 коня е открит само един. Не са намерени и 14 говеда. В стопанства на същия собственик в Кестен са намерени само 8 от регистрираните 48 овце, оттам са „изчезнали“ също 5 коня от общо 7 и всичките 20 регистрирани говеда. В друг обект в същото село са липсвали 15 коня от общо 20 и 7 говеда от общо 12. В допълнителна ферма в с. Триград са установени липси на 3 овце и 11 говеда. 

Умъртвяват 84 овце с шарка в Ямболско, собствениците им ги укривали

Десетте проверки са констатирали също редица нарушения при идентификацията на животните – липса на ушни марки, маркировка от други стопанства или множество говеда и овце, регистрирани с една и съща ушна марка.

Данните за регистрираните животни във ВетИС ще бъдат актуализирани, а на нарушителите ще бъдат съставени актове. 

БАБХ виртуални животни субсидии нарушения ВетИС липсващи животни фалшиви регистрации ушни марки Държавен фонд Земеделие Смолянски общини
Заради интимни факти: Съдът гледа при закрити врата мярката на сина, разчленил баща си в Пловдив

Заради интимни факти: Съдът гледа при закрити врата мярката на сина, разчленил баща си в Пловдив

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

Фатална игра с пистолет отне живота на 17-годишен българин в Италия

Фатална игра с пистолет отне живота на 17-годишен българин в Италия

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

Отиде си човекът, създал „Ветрове“ за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Възраждането на една легенда: Pininfarina JAS Tensei е вдъхновена от Honda NSX

Възраждането на една легенда: Pininfarina JAS Tensei е вдъхновена от Honda NSX

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 1 ден
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 1 ден
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 1 ден
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 1 ден
Том Ханкс и Рита Уилсън

Скритата трагедия на Рита Уилсън в България и „странното“ съвпадение, което я преследва

Свят Преди 24 минути

Бащата на Уилсън „никога не е казвал нищо“, спомня си тя, за съпругата и детето, които е загубил в България след Втората световна война

Изображение на изгубения кивот

Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

Любопитно Преди 33 минути

Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим

Нова функция в еЗдраве: Пациентите вече сами избират кой лекар да вижда досието им

Нова функция в еЗдраве: Пациентите вече сами избират кой лекар да вижда досието им

България Преди 1 час

До момента пълният достъп до информацията в електронното ни здравно досие беше ограничен

Иран: САЩ и Израел носят отговорност за последиците от войната

Иран: САЩ и Израел носят отговорност за последиците от войната

Свят Преди 1 час

Делото за смъртта на Сияна започна с протест и остри думи за бавната справедливост

Делото за смъртта на Сияна започна с протест и остри думи за бавната справедливост

България Преди 1 час

Граждани се събраха на протест пред съда в Плевен

Протест пред СГС с искане за ефективни присъди за насилието над животни

Протест пред СГС с искане за ефективни присъди за насилието над животни

България Преди 2 часа

Поводът - съдебното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Разкриха състоянието на жените, оцелели при фаталния инцидент с украинския автобус

Разкриха състоянието на жените, оцелели при фаталния инцидент с украинския автобус

България Преди 2 часа

„Буря в чаша вода“: Напрежение в ПП–ДБ заради разпределението на мандатите

„Буря в чаша вода“: Напрежение в ПП–ДБ заради разпределението на мандатите

България Преди 2 часа

Асен Василев е дал срок на партньорите си до утре, за да решат дали искат той да избере Хасково

Война на нерви и мини в Ормузкия проток: Какво се случва с петрола?

Война на нерви и мини в Ормузкия проток: Какво се случва с петрола?

Свят Преди 2 часа

Иран обяви „опасна зона“ от 1400 кв. км в морето, а Пентагонът се готви за месеци разминиране. Междувременно Техеран започна да събира такси от търговските кораби, въпреки натиска на САЩ

Снимката е илюстративна

Предупреждават за месоядна бактерия край Ню Йорк: 20% смъртност само за 48 часа

Свят Преди 2 часа

Учени предупреждават за смъртоносни „горещи точки“ във водите на Лонг Айлънд, където бактерията Vibrio vulnificus застрашава летовниците. Инфекцията поразява през малки рани и може да бъде фатална само за 48 часа, а еколозите винят климатичните промени за нейното разпространение

Заловиха служител на МВР да шофира след употреба на алкохол в Стара Загора

Заловиха служител на МВР да шофира след употреба на алкохол в Стара Загора

България Преди 3 часа

Той е бил спрян за проверка в извън работно време

<p>Кралица на красотата почина от инфаркт на 31 години</p>

Бразилска кралица на красотата почина от сърдечен удар на 31 години

Свят Преди 3 часа

Светът на красотата е в траур след смъртта на Маяра Кристина де Лима Фиел. 31-годишната кралица на красотата е покосена от фулминантен миокардит – внезапно възпаление на сърцето, което не е оставило шанс на лекарите да спасят живота ѝ

Русия удари Запорожка и Житомирска област с планиращи бомби, има загинали

Русия удари Запорожка и Житомирска област с планиращи бомби, има загинали

Свят Преди 3 часа

Разрушени са къщи, а взривната вълна и отломките са нанесли щети на сгради

Как изчезването на 11 учени роди една от най-шумните конспирации

Как изчезването на 11 учени роди една от най-шумните конспирации

Свят Преди 3 часа

За ентусиастите на тема извънземни от определен кръг, тази мистерия дойде като модерен Розуел

Заловиха 119 флакона ботулинов токсин на „Капитан Андреево“

Заловиха 119 флакона ботулинов токсин на „Капитан Андреево“

България Преди 3 часа

Шофьорът обяснил, че ги пренася с цел продажба, но не знаел, че трябва да ги декларира

Два влака се удариха челно в Дания, има ранени

Два влака се удариха челно в Дания, има ранени

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал на около 40 км северно от Копенхаген

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Защо котката спи върху главата ми

dogsandcats.bg
1

WWF към гърците: "Консумирайте инвазивни морски видове!"

sinoptik.bg
1

Екстремни жеги застрашават над един милиард души

sinoptik.bg

Усмивка, поглед, жестове: Принц Луи е мини версия на баща си

Edna.bg

Проучване: Какви здравни съвети искат най-често хората от AI чатботовете

Edna.bg

НА ЖИВО: Пресконференция на Хулио Веласкес преди дербито с ЦСКА

Gong.bg

Моуриньо казал "да" на сензационно завръщане в Реал Мадрид

Gong.bg

ВАС отмени ключови текстове за оценяването на матурите след 12 клас

Nova.bg

Мъжът, разчленен в Пловдив - убит заради спор за дистанционно

Nova.bg