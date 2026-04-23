Фатална игра с пистолет отне живота на 17-годишен българин в Италия

И гра с оръжие, смятано за незаредено, последвана от гръм и трагедия. Това е основната версия, по която работят разследващите, за да си обяснят смъртта на 17-годишното българско момче, убито вечерта на 19 април в апартамент на улица „Куинто Марио Корадо“ в Лече, съобщават италиански медии.

За да премахнат всякакви съмнения и да възстановят точната динамика на събитията, днес служители на криминалистичната полиция (Polizia Scientifica) се завърнаха на мястото на драмата за нов и задълбочен оглед, съобщи L'Edicola.

Целта на разследващите е да „изяснят“ сцената. Експертите са извършили прецизни дактилоскопни (пръстови отпечатъци) и фотограметрични измервания, анализирайки кървавите следи и търсейки всеки елемент, който може да съпостави обективните данни с показанията на свидетелите. В момента на изстрела в къщата са присъствали трима души (включително по-големият брат на жертвата и приятел). На всички присъстващи е направен „stub“ тест (тампон за откриване на частици барут), който е от решаващо значение за потвърждаване на това кой всъщност е натиснал спусъка.

Двамата братя са живеели в апартамента като гости на бившия партньор на майка им, който е законен собственик на жилището и, което е по-важно, законен притежател на оръжието. Според събраните свидетелства 17-годишният младеж е намерил пистолета и, убеден, че е напълно празен, започнал да борави с него на шега. Фатално лекомислие: момчето не е знаело за наличието на патрон в цевта, който е произвел случаен изстрел, уцелвайки го в главата без шанс за оцеляване.

Прокуратурата в Лече, за да позволи провеждането на всички технически и съдебномедицински експертизи, е образувала разследване, за момента срещу неизвестен извършител, като предполагаемото престъпление е подстрекаване към самоубийство (процедурна стъпка, която често е задължителна в подобни случаи). Тялото на младежа се намира в моргата на болницата „Вито Фаци“ на разположение на съдебните власти.