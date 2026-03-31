„Загубих своя герой“ – разтърсващите думи на Ники Михайлов

Ф утболистът Николай Михайлов сподели мъката от загубата на баща си – легендата Борислав Михайлов в емоционален пост в социалната мрежа Instagram.

Постът му започва с простичките, но разтърсващи думи:

„Татко, липсваш ми! Няма думи, които да опишат болката ми. Тази сутрин загубих не просто баща си – загубих своя герой, най-добрия си приятел и най-голямата си опора.

Благодаря ти за всяка прегръдка, за всеки урок, за думите, когато имах нужда от тях, и за безкрайната любов, с която ни обсипваше. Нищо няма да е същото.

Почивай в мир, татко! Обичам те безкрайно. Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас! 💔🕊️“.

Борислав Михайлов почина тази сутрин в София едва на 63 години. Той беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

На 24 ноември миналата година стана ясно, че Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт. Именитият бивш играч на „Левски“ се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за инсулт.