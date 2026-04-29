Броят на жертвите от влакова катастрофа в Индонезия нарасна

Б роят на загиналите при сблъсъка между два влака близо до Джакарта в понеделник вечерта нарасна до 16 души, всички жени, след като пътничка почина в болницата, съобщи днес индонезийската полиция, цитирана от Франс прес.

Инцидентът стана в понеделник вечерта, след като крайградски пътнически влак беше ударен от бърз влак в района на гара Бекаси Тимур, на 25 км източно от столицата Джакарта.

Бързият влак удари последния вагон на композицията от крайградската железница, който е бил само за жени.

Според властите, крайградският влак е бил спрял на жп прелез след инцидент с такси, когато бързият влак го е ударил.

Двадесет и пет годишна жена, която беше приета в болница, е починала тази сутрин, с което броят на жертвите достигна 16, съобщи говорителят на полицията в Джакарта Буди Херманто.

Според Националната служба за търсене и спасяване всички жертви са жени.

Ранени са общо 90 души, като 44 от тях са в болница, уточни Буди.