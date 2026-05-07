Дечев: ГДБОП свали четири сайта за фалшиви лекарства

Г ДБОП е преустановила работата на четири сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международната операция „Пангея XVIII“.

Това съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев във връзка със спецакцията на Интерпол, проведена едновременно в 90 държави, в която са участвали експертите от дирекция „Киберпрестъпност“.

При съвместните действия е прекъсната дейността на повече от 5700 уеб сайта, страници в социални мрежи и ботове свързани с маркетинг и продажба на незаконни лекарства.

Иззети са над 6 милиона незаконни лекарствени продукта на стойност 15,5 млн. долара, заяви Дечев след края на днешния Министерски съвет, цитирайки оповестените вече данни от международната полицейска организация със седалище в Лион.

Сред най-сериозните случаи е нелегална фабрика за производство на медикаменти в България.

Служебният премиер отчете работата на МВР в последните два месеца като безкомпромисна.

За кратко време имахме да решаваме сложни задачи и смея да твърдя, че постигнахме значителни успехи, каза Емил Дечев.