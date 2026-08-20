България

Времето до края на август: Жълт код и 40°C, но синоптиците виждат край на жегите

Докато термометрите във вътрешността на страната се изстрелват до 39°C, Черноморието се размина с жегите. Какво ни очаква в петък и през уикенда, и как да се предпазим от топлинния шок?

20 август 2026, 11:51
„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата
Отлични новини за летовниците: Плажът в Свети Влас отново е отворен за къпане

Отлични новини за летовниците: Плажът в Свети Влас отново е отворен за къпане
„Съжалявам за това, което направих“: 18-годишният Теодор от побоя над непалци в Пловдив остава на свобода

„Съжалявам за това, което направих“: 18-годишният Теодор от побоя над непалци в Пловдив остава на свобода
Лично по заповед на Путин: Какво знаем за руския самолет Ил-76, който прелетя над България на път за Сърбия

Лично по заповед на Путин: Какво знаем за руския самолет Ил-76, който прелетя над България на път за Сърбия
Проф. Ива Христова с тревожна статистика: България е №1 в Европа по случаи на морбили

Проф. Ива Христова с тревожна статистика: България е №1 в Европа по случаи на морбили
Обрат в надпреварата за „Евровизия 2027“ в Бургас: Кукер излиза срещу капибарата и Еврогларуса

Обрат в надпреварата за „Евровизия 2027“ в Бургас: Кукер излиза срещу капибарата и Еврогларуса
Обявяват кандидатурата на Андрей Гюров за президент?

Обявяват кандидатурата на Андрей Гюров за президент?
Психотропни вещества като „хранителни добавки“: Баща и син продавали лекарства онлайн за хиляди евро

Психотропни вещества като „хранителни добавки“: Баща и син продавали лекарства онлайн за хиляди евро

Б ългария отново попада в плен на опасните горещини, след като синоптиците от НИМХ обявиха жълт код за екстремни температури за утре, 21 август. Картата на страната е почти изцяло оцветена в предупредително жълто, като единственият „зелен оазис“ остават морските области Варна, Добрич и Бургас.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

Контрастът в петък: Пещ във вътрешността, рай на плажа

Докато в по-голямата част от родината въздухът буквално ще трепти от жега, край вълните ситуацията ще е коренно различна.

Опасните зони: В петък следобед термометрите във вътрешността ще скочат до 34°-39°. Ще духа изток-югоизточен вятър, който обаче няма да донесе реална прохлада.

Спасението: По Черноморието времето ще бъде перфектно. Там градусите остават в изключително комфортния диапазон от 26° до 29°.

Какво се случва днес и накъде отиваме през уикенда?

Днешният четвъртък (20 август) е своеобразна загрявка за утрешните пикови стойности. Температурите днес достигат 33°- 38° (за София около 34°). Над Рила и Родопите следобед ще се появят безобидни купести облаци, но чадъри няма да ви трябват. За тези, които вече са на плажа – морската вода е с идеалните 24°-25°.

Жаркото и сухо време ще задържи позициите си и в събота (22 август). Вятърът леко ще смени посоката си от североизток, слънцето ще продължи да доминира безмилостно, а вероятността за летен дъжд дори в планинските райони клони към нула.

Почти до самия край на август времето ще е горещо и сухо, с най-висока степен на пожароопасност. От четвъртък до неделя ще е слънчево и почти безоблачно. В ранните часове край морето ще има условия за понижена видимост, съобщава NOVA.

Тенденцията е температурите да се повишат до най-високия летен диапазон. Ако в четвъртък термометрите показват стойности до 37-38 градуса, то до неделя в някои обичайно горещи точки е възможно да отбележим до 40 градуса.

Ранните прогнози допускат горещият цикъл да продължи и в първите дни на последната августовска седмица. Слънцегреенето ще е интензивно, облачността - лека и динамична, а смущенията - незначителни и главно по планините. Следобедните температури ще са между 33 и 38 градуса.

Студен атмосферен фронт се очаква да сложи край поне на настоящата гореща поредица около 26-28 август. Ще има кратки, временно интензивни валежи с локален характер. Ще се образуват гръмотевични бури с риск от градушка. Последните дни на месеца ще са по-хладни, с дневни температури между 27 и 32 градуса.

Източник: NOVA

Как да оцелеем в жегите: Практически съвети за безопасност

Високите температури от жълт код не са за подценяване, тъй като крият сериозен риск от топлинни и слънчеви удари, дехидратация и обостряне на хронични заболявания. Ето основните препоръки на специалистите:

  • Водата е приоритет: Пийте поне 2.5 - 3 литра вода на ден. Избягвайте леденостудените напитки, тъй като те предизвикват шок в организма, както и алкохола и напитките с високо съдържание на захар и кофеин, които допълнително дехидратират.
  • Скрийте се от пиковото слънце: Избягвайте излизането на открито и интензивната физическа работа между 12:00 и 17:00 часа, когато слънчевото греене е най-агресивно.
  • Внимавайте с климатиците: Оптималната разлика между температурата навън и тази в климатизираното помещение не трябва да надвишава 7–10 градуса, за да не подлагате сърдечно-съдовата си система на шок.
  • Подходящо облекло: Носете широки дрехи от естествени материи (памук, лен) в светли цветове, шапка с широка периферия и слънчеви очила с UV защита.
  • Затворете дома си навреме: Проветрявайте жилището рано сутрин и късно вечер. През деня дръжте прозорците затворени, а щорите или завесите - спуснати.
  • Критично предупреждение: Никога и под никакъв предтекст не оставяйте деца или домашни любимци в паркиран автомобил, дори и за "само две минути" - температурата в купето може да достигне над 50°С за броени минути!
горещини жълт код прогноза за времето високи температури жега съвети за безопасност топлинен удар НИМХ пожароопасност лято
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Крал Чарлз с първа реакция след решението на Хари и Меган да се върнат във Великобритания

Крал Чарлз с първа реакция след решението на Хари и Меган да се върнат във Великобритания

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Новата твърдотелна батерия на Geely има живот 1 000 000 км

Новата твърдотелна батерия на Geely има живот 1 000 000 км

carmarket.bg
Руски самолет Ил-76ТД прелетя над България към Сърбия
Ексклузивно

Руски самолет Ил-76ТД прелетя над България към Сърбия

Преди 17 часа
Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци
Ексклузивно

Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Преди 23 часа
Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива
Ексклузивно

Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива

Преди 20 часа
Силен вятър обърна пожара край Враца, пратиха хеликоптер
Ексклузивно

Силен вятър обърна пожара край Враца, пратиха хеликоптер

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радев разговаря с Рюте за статията във "Файненшъл Таймс"

Радев разговаря с Рюте за статията във "Файненшъл Таймс"

България Преди 16 минути

Рюте лично потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на сестрите Белнейски

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на сестрите Белнейски

България Преди 17 минути

През 1992 г. Иван Иванов въвежда ДНК анализа у нас, а по-късно извлича следата от убиеца на сестрите Белнейски, след като ФБР и англичаните не успяват. Днес ученият прави ДНК профили на добитък и разкрива пороците на системата

Над 200 монети от Константиновата династия откриха при разкопки в Пловдив.

Над 200 древни монети и мистериозни погребения излязоха наяве в Пловдив

България Преди 1 час

Археолози разкриват тайните на квартал край Филипопол

Vivacom стартира Back to School кампания със специални отстъпки до 80 евро за смарт устройства

Vivacom стартира Back to School кампания със специални отстъпки до 80 евро за смарт устройства

Любопитно Преди 1 час

<p>&bdquo;Онлайн, офлайн, убийство&ldquo; на Младежкия хълм: Как хибридната радикализация превръща младежи в глутница</p>

"Жестът на Тесак", побой и унижение: Защо неонацистки модели влияят на тийнейджърите

България Преди 1 час

Според криминалния психолог Даниел Генчев младите хора имат естествена потребност от групова идентификация и търсят места, където да се чувстват приети, но понякога именно тези среди влияят негативно

Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия, Анкара ги отрече

Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия, Анкара ги отрече

Свят Преди 1 час

Турция отрече нейни военни да са били разположени в базата „Абу ад Духур“, по която Израел нанесе удари

Дизелът е горивото с най-силен ръст за последния месец - близо 10%, докато при бензина увеличението е около 3%.

Дизелът поскъпна с близо 10% за месец

Парите ни Преди 1 час

Бензинът също върви нагоре, но най-голямото увеличение е при дизеловото гориво

Нашествие от туристи: Къде в Европа чужденците са повече от местните жители

Нашествие от туристи: Къде в Европа чужденците са повече от местните жители

Любопитно Преди 1 час

Нови данни на Евростат показват кои европейски дестинации са най-пренаселени от туристи. Гръцките острови Санторини, Родос и Корфу оглавяват класацията в целия ЕС с над 100 нощувки на всеки един местен жител за последната година

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи

Абас Арагчи реагира на икономическите санкции на Тръмп срещу държави, подпомагащи Иран

Свят Преди 2 часа

Напрежението между САЩ и Иран остава високо, а преговорите са в застой

Проучване: Използването на изкуствен интелект вдига оценките за домашно, но сваля тези от изпити

Проучване: Използването на изкуствен интелект вдига оценките за домашно, но сваля тези от изпити

Любопитно Преди 2 часа

Мащабно проучване сред 27 000 ученици показва, че използването на изкуствен интелект съкращава времето за писане на домашни и вдига оценките с близо 20%, но води до значително по-слаби резултати на финалните тестове и изпити

Мъж стреля по куче от автомобил в Радомир, полицията го задържа

Мъж стреля по куче от автомобил в Радомир, полицията го задържа

Свят Преди 2 часа

Раненото животно е оцеляло и се възстановява във ветеринарна клиника в Перни

КНДР изстреля неидентифициран снаряд, заяви южнокорейската армия

КНДР изстреля неидентифициран снаряд, заяви южнокорейската армия

Свят Преди 2 часа

Това е станало само няколко часа след като Тръмп заяви, че ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун тази година

Хинд Раджаб

„Стъмва се, страх ме е“: Убита, докато се моли по телефона - Израел призна за екзекуцията на малката Хинд

Свят Преди 2 часа

Израелските военни за първи път потвърдиха, че са открили огън по автомобила на 5-годишната Хинд Раджаб в Газа. Армията започва наказателно разследване за смъртта на детето, нейното семейство и спасителите, както и за друг инцидент с загинали медици

,

Детето от хита Baby Shark дебютира на K-pop сцената 10 години след световната слава

Любопитно Преди 2 часа

Пак Гоньон, който беше едва на 7 години по време на снимките на Baby Shark Dance, прави своя самостоятелен дебют под псевдонима Baby Shark Boy. Новият му сингъл Wave е подкрепен от компанията Pinkfong и стъпва върху познатата мелодия

Европейските газови хранилища започват август запълнени на едва 57,1%, докато цената на TTF е нараснала със 120% от началото на годината.

Газът в Европа поскъпна двойно, а зимата носи нов риск

Свят Преди 2 часа

Хранилищата са на исторически ниско ниво за този момент от годината, а горещините допълнително увеличават потреблението

Ивайло Калфин смята, че новият механизъм за минималната заплата има шанс да работи, ако данните се актуализират редовно и увеличенията останат предвидими.

Ивайло Калфин: Новата формула за минималната заплата трябва да се тества на практика

Парите ни Преди 2 часа

Според него най-важното е, че работодатели, синдикати и държава успяват да стигнат до съгласие

Всичко от днес

От мрежата

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Vivacom стартира Back to School кампания със специални отстъпки до 80 евро за смарт устройства

Edna.bg

Силата на Джеси Джей: Отстояване на граници на сцената и в живота

Edna.bg

Аладир: Левски ще спечели реванша с АЕК с 2:0

Gong.bg

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за ОФИ Крит

Gong.bg

Радев разговаря с Рюте за статията на "Файненшъл Таймс"

Nova.bg

Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Nova.bg