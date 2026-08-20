Времето до края на август: Жълт код и 40°C, но синоптиците виждат край на жегите

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Б ългария отново попада в плен на опасните горещини, след като синоптиците от НИМХ обявиха жълт код за екстремни температури за утре, 21 август. Картата на страната е почти изцяло оцветена в предупредително жълто, като единственият „зелен оазис“ остават морските области Варна, Добрич и Бургас.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

Контрастът в петък: Пещ във вътрешността, рай на плажа

Докато в по-голямата част от родината въздухът буквално ще трепти от жега, край вълните ситуацията ще е коренно различна.

Опасните зони: В петък следобед термометрите във вътрешността ще скочат до 34°-39°. Ще духа изток-югоизточен вятър, който обаче няма да донесе реална прохлада.

Спасението: По Черноморието времето ще бъде перфектно. Там градусите остават в изключително комфортния диапазон от 26° до 29°.

Какво се случва днес и накъде отиваме през уикенда?

Днешният четвъртък (20 август) е своеобразна загрявка за утрешните пикови стойности. Температурите днес достигат 33°- 38° (за София около 34°). Над Рила и Родопите следобед ще се появят безобидни купести облаци, но чадъри няма да ви трябват. За тези, които вече са на плажа – морската вода е с идеалните 24°-25°.

Жаркото и сухо време ще задържи позициите си и в събота (22 август). Вятърът леко ще смени посоката си от североизток, слънцето ще продължи да доминира безмилостно, а вероятността за летен дъжд дори в планинските райони клони към нула.

Почти до самия край на август времето ще е горещо и сухо, с най-висока степен на пожароопасност. От четвъртък до неделя ще е слънчево и почти безоблачно. В ранните часове край морето ще има условия за понижена видимост, съобщава NOVA .

Тенденцията е температурите да се повишат до най-високия летен диапазон. Ако в четвъртък термометрите показват стойности до 37-38 градуса, то до неделя в някои обичайно горещи точки е възможно да отбележим до 40 градуса.

Ранните прогнози допускат горещият цикъл да продължи и в първите дни на последната августовска седмица. Слънцегреенето ще е интензивно, облачността - лека и динамична, а смущенията - незначителни и главно по планините. Следобедните температури ще са между 33 и 38 градуса.

Студен атмосферен фронт се очаква да сложи край поне на настоящата гореща поредица около 26-28 август. Ще има кратки, временно интензивни валежи с локален характер. Ще се образуват гръмотевични бури с риск от градушка. Последните дни на месеца ще са по-хладни, с дневни температури между 27 и 32 градуса.

Източник: NOVA

Как да оцелеем в жегите: Практически съвети за безопасност

Високите температури от жълт код не са за подценяване, тъй като крият сериозен риск от топлинни и слънчеви удари, дехидратация и обостряне на хронични заболявания. Ето основните препоръки на специалистите: