Времето до края на август: Жълт код и 40°C, но синоптиците виждат край на жегите

Б ългария отново попада в плен на опасните горещини, след като синоптиците от НИМХ обявиха жълт код за екстремни температури за утре, 21 август. Картата на страната е почти изцяло оцветена в предупредително жълто, като единственият „зелен оазис“ остават морските области Варна, Добрич и Бургас.
Контрастът в петък: Пещ във вътрешността, рай на плажа
Докато в по-голямата част от родината въздухът буквално ще трепти от жега, край вълните ситуацията ще е коренно различна.
Опасните зони: В петък следобед термометрите във вътрешността ще скочат до 34°-39°. Ще духа изток-югоизточен вятър, който обаче няма да донесе реална прохлада.
Спасението: По Черноморието времето ще бъде перфектно. Там градусите остават в изключително комфортния диапазон от 26° до 29°.
Какво се случва днес и накъде отиваме през уикенда?
Днешният четвъртък (20 август) е своеобразна загрявка за утрешните пикови стойности. Температурите днес достигат 33°- 38° (за София около 34°). Над Рила и Родопите следобед ще се появят безобидни купести облаци, но чадъри няма да ви трябват. За тези, които вече са на плажа – морската вода е с идеалните 24°-25°.
Жаркото и сухо време ще задържи позициите си и в събота (22 август). Вятърът леко ще смени посоката си от североизток, слънцето ще продължи да доминира безмилостно, а вероятността за летен дъжд дори в планинските райони клони към нула.
Почти до самия край на август времето ще е горещо и сухо, с най-висока степен на пожароопасност. От четвъртък до неделя ще е слънчево и почти безоблачно. В ранните часове край морето ще има условия за понижена видимост, съобщава NOVA.
Тенденцията е температурите да се повишат до най-високия летен диапазон. Ако в четвъртък термометрите показват стойности до 37-38 градуса, то до неделя в някои обичайно горещи точки е възможно да отбележим до 40 градуса.
Ранните прогнози допускат горещият цикъл да продължи и в първите дни на последната августовска седмица. Слънцегреенето ще е интензивно, облачността - лека и динамична, а смущенията - незначителни и главно по планините. Следобедните температури ще са между 33 и 38 градуса.
Студен атмосферен фронт се очаква да сложи край поне на настоящата гореща поредица около 26-28 август. Ще има кратки, временно интензивни валежи с локален характер. Ще се образуват гръмотевични бури с риск от градушка. Последните дни на месеца ще са по-хладни, с дневни температури между 27 и 32 градуса.
Как да оцелеем в жегите: Практически съвети за безопасност
Високите температури от жълт код не са за подценяване, тъй като крият сериозен риск от топлинни и слънчеви удари, дехидратация и обостряне на хронични заболявания. Ето основните препоръки на специалистите:
- Водата е приоритет: Пийте поне 2.5 - 3 литра вода на ден. Избягвайте леденостудените напитки, тъй като те предизвикват шок в организма, както и алкохола и напитките с високо съдържание на захар и кофеин, които допълнително дехидратират.
- Скрийте се от пиковото слънце: Избягвайте излизането на открито и интензивната физическа работа между 12:00 и 17:00 часа, когато слънчевото греене е най-агресивно.
- Внимавайте с климатиците: Оптималната разлика между температурата навън и тази в климатизираното помещение не трябва да надвишава 7–10 градуса, за да не подлагате сърдечно-съдовата си система на шок.
- Подходящо облекло: Носете широки дрехи от естествени материи (памук, лен) в светли цветове, шапка с широка периферия и слънчеви очила с UV защита.
- Затворете дома си навреме: Проветрявайте жилището рано сутрин и късно вечер. През деня дръжте прозорците затворени, а щорите или завесите - спуснати.
- Критично предупреждение: Никога и под никакъв предтекст не оставяйте деца или домашни любимци в паркиран автомобил, дори и за "само две минути" - температурата в купето може да достигне над 50°С за броени минути!